https://ria.ru/20240618/kndr-1953547954.html

Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов

Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов - РИА Новости, 18.06.2024

Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов

КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы, отметил президент РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:54

2024-06-18T00:54

2024-06-18T00:54

сша

россия

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Отрадно, что наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - столь же эффективно отстаивают свои интересы", - написал президент.

https://ria.ru/20240618/mekhanizmy-1953545971.html

сша

россия

кндр (северная корея)

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сша, россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)