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Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов - РИА Новости, 18.06.2024
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00:54 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kndr-1953547954.html
Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов
Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов - РИА Новости, 18.06.2024
Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов
КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы, отметил президент РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:54
2024-06-18T00:54
сша
россия
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Отрадно, что наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - столь же эффективно отстаивают свои интересы", - написал президент.
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сша
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сша, россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
США, Россия, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов

Путин: КНДР, несмотря на давление США, эффективно отстаивает свои интересы

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Отрадно, что наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - столь же эффективно отстаивают свои интересы", - написал президент.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин
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СШАРоссияВладимир ПутинВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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