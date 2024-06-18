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Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов
Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов - РИА Новости, 18.06.2024
Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов
КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы, отметил президент РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:54
2024-06-18T00:54
2024-06-18T00:54
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, эффективно отстаивает свои интересы, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Отрадно, что наши корейские друзья - несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США - столь же эффективно отстаивают свои интересы", - написал президент.
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сша, россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
США, Россия, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин отметил эффективность КНДР в отстаивании своих интересов
Путин: КНДР, несмотря на давление США, эффективно отстаивает свои интересы