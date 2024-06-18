https://ria.ru/20240618/kndr-1953547455.html

Россия будет поддерживать КНДР, заявил Путин

Россия будет поддерживать КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Россия будет поддерживать КНДР, заявил Путин

Россия продолжит поддерживать народ КНДР в противостоянии с Вашингтоном за право самостоятельно выбирать путь развития, отметил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:49

2024-06-18T00:49

2024-06-18T00:49

россия

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать народ КНДР в противостоянии с Вашингтоном за право самостоятельно выбирать путь развития, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953545080.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)