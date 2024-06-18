https://ria.ru/20240618/kndr-1953547455.html
Россия будет поддерживать КНДР, заявил Путин
Россия будет поддерживать КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Россия будет поддерживать КНДР, заявил Путин
Россия продолжит поддерживать народ КНДР в противостоянии с Вашингтоном за право самостоятельно выбирать путь развития, отметил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:49
2024-06-18T00:49
2024-06-18T00:49
россия
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия продолжит поддерживать народ КНДР в противостоянии с Вашингтоном за право самостоятельно выбирать путь развития, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Россия неизменно поддерживала и будет поддерживать КНДР и героический корейский народ в его противостоянии коварному, опасному и агрессивному врагу, в его борьбе за независимость, самобытность, право самому выбирать путь развития", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия будет поддерживать КНДР, заявил Путин
Путин: Россия продолжит поддерживать народ КНДР в противостоянии с США