https://ria.ru/20240618/kndr-1953545080.html

Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников

Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников

Лидер КНДР Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками, в чем удалось убедиться во время его визита в Россию, отметил президент РФ... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:20

2024-06-18T00:20

2024-06-18T00:20

россия

ким чен ын

владимир путин

ким ир сен

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками, в чем удалось убедиться во время его визита в Россию, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками – выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. В очередной раз убедился в этом в ходе нашей встречи, которая состоялась в сентябре прошлого года в России на космодроме "Восточный", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953544647.html

россия

кндр (северная корея)

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