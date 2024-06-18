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Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников - РИА Новости, 18.06.2024
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00:20 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kndr-1953545080.html
Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников
Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников
Лидер КНДР Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками, в чем удалось убедиться во время его визита в Россию, отметил президент РФ... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:20
2024-06-18T00:20
россия
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владимир путин
ким ир сен
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками, в чем удалось убедиться во время его визита в Россию, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками – выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. В очередной раз убедился в этом в ходе нашей встречи, которая состоялась в сентябре прошлого года в России на космодроме "Восточный", - подчеркнул Путин.
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россия, ким чен ын, владимир путин, ким ир сен, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Ким Ир Сен, В мире, КНДР (Северная Корея)
Путин заявил, что Ким Чен Ын следует курсу предшественников

Путин: Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками, в чем удалось убедиться во время его визита в Россию, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Нынешний руководитель КНДР товарищ Ким Чен Ын уверенно следует курсом, заложенным его предшественниками – выдающимися государственными деятелями и друзьями российского народа товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром. В очередной раз убедился в этом в ходе нашей встречи, которая состоялась в сентябре прошлого года в России на космодроме "Восточный", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин пожелал народу КНДР мира и успехов
00:17
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинКим Ир СенВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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