https://ria.ru/20240618/kndr-1953544510.html
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин
Пхеньян остается единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, отметил президент РФ РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:14
2024-06-18T00:14
2024-06-18T00:14
россия
пхеньян
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пхеньян остается единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240618/kndr-1953544110.html
россия
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_0cbc7586d245649efab59690d270d519.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пхеньян, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин
Путин: КНДР остается единомышленником России, готовым противостоять Западу