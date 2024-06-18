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Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
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00:14 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kndr-1953544510.html
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин
Пхеньян остается единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, отметил президент РФ РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:14
2024-06-18T00:14
россия
пхеньян
владимир путин
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пхеньян остается единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка", - говорится в статье.
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россия
пхеньян
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россия, пхеньян, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин

Путин: КНДР остается единомышленником России, готовым противостоять Западу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пхеньян остается единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка", - говорится в статье.
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РоссияПхеньянВладимир ПутинВ миреКНДР (Северная Корея)
 
 
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