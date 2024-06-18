https://ria.ru/20240618/kndr-1953544510.html

Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин

Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Пхеньян остается единомышленником России, заявил Путин

Пхеньян остается единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, отметил президент РФ РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:14

2024-06-18T00:14

2024-06-18T00:14

россия

пхеньян

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пхеньян остается единомышленником России, готовым противостоять стремлению Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником и сторонником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953544110.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)