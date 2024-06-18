https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

Путин оценил поддержку КНДР в спецоперации на Украине

Путин оценил поддержку КНДР в спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.06.2024

Путин оценил поддержку КНДР в спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:10

2024-06-18T00:10

2024-06-18T00:20

россия

москва

украина

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля, что Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине. "Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

россия

москва

украина

кндр (северная корея)

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2024

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россия, москва, украина, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)