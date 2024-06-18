https://ria.ru/20240618/kndr-1953543666.html

Путин рассказал о партнерстве с КНДР

Путин рассказал о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Путин рассказал о партнерстве с КНДР

Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:05

2024-06-18T00:05

2024-06-18T00:07

россия

кндр (северная корея)

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля."Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, кндр (северная корея), в мире, владимир путин