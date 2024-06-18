Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 18.06.2024 (обновлено: 00:07 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kndr-1953543666.html
Путин рассказал о партнерстве с КНДР
Путин рассказал о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Путин рассказал о партнерстве с КНДР
Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:05
2024-06-18T00:07
россия
кндр (северная корея)
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951769108_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_e21918940775b36fc0f37862b287e475.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля."Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951769108_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b8b20ca72df7f66001ea24c085991197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кндр (северная корея), в мире, владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Владимир Путин
Путин рассказал о партнерстве с КНДР

Путин: Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство", - подчеркнул Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин в статье для северокорейской газеты высказался о партнерстве с КНДР
00:03
 
РоссияКНДР (Северная Корея)В миреВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала