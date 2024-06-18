https://ria.ru/20240618/kndr-1953543666.html
Путин рассказал о партнерстве с КНДР
Путин рассказал о партнерстве с КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Путин рассказал о партнерстве с КНДР
Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:05
2024-06-18T00:05
2024-06-18T00:07
россия
кндр (северная корея)
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951769108_0:0:2679:1507_1920x0_80_0_0_e21918940775b36fc0f37862b287e475.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнёрство, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля."Сегодня, как и прежде, Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика активно развивают многоплановое партнёрство", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240618/statya-1953543283.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951769108_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b8b20ca72df7f66001ea24c085991197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), в мире, владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Владимир Путин
Путин рассказал о партнерстве с КНДР
Путин: Россия и КНДР активно развивают многоплановое партнерство