Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 18.06.2024 (обновлено: 13:18 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/kitay-1953603907.html
Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису
Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису - РИА Новости, 18.06.2024
Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису
НАТО следует переосмыслить свои действия по украинскому кризису, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:10
2024-06-18T13:18
в мире
россия
китай
украина
йенс столтенберг
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg
ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. НАТО следует переосмыслить свои действия по украинскому кризису, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. "У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО, продукт холодной войны и самая крупная военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай", — сказал дипломат.Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что члены НАТО должны заставить Китай заплатить за военную помощь, которую Пекин якобы оказывает Москве. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, страна постоянно прилагает усилия по содействию мирным переговорам. "Рекомендуем соответствующим сторонам перестать перекладывать вину и ответственность, сеять раздоры, перестать подливать масло в огонь и провоцировать блоковую конфронтацию и начать делать что-то по существу для политического разрешения кризиса", — заключил Линь Цзянь.В феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
https://ria.ru/20240613/kitay-1952547999.html
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html
россия
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f8e8c334fed05d8e1fe39d78e0d4616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, украина, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Россия, Китай, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису

МИД Китая: НАТО стоит переосмыслить действия в украинском кризисе

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. НАТО следует переосмыслить свои действия по украинскому кризису, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге.
"У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО, продукт холодной войны и самая крупная военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай", — сказал дипломат.
Здание МИД Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Китай призвал США прекратить введение незаконных санкций
13 июня, 12:56
Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что члены НАТО должны заставить Китай заплатить за военную помощь, которую Пекин якобы оказывает Москве.
Линь Цзянь подчеркнул, что Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, страна постоянно прилагает усилия по содействию мирным переговорам.
"Рекомендуем соответствующим сторонам перестать перекладывать вину и ответственность, сеять раздоры, перестать подливать масло в огонь и провоцировать блоковую конфронтацию и начать делать что-то по существу для политического разрешения кризиса", — заключил Линь Цзянь.
В феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Си Цзиньпин рассказал, что необходимо для урегулирования кризиса на Украине
16 апреля, 10:56
 
В миреРоссияКитайУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала