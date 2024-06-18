https://ria.ru/20240618/kitay-1953603907.html

Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису

Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису - РИА Новости, 18.06.2024

Китай призвал НАТО переосмыслить подход к украинскому кризису

НАТО следует переосмыслить свои действия по украинскому кризису, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:10

2024-06-18T11:10

2024-06-18T13:18

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ПЕКИН, 18 июн — РИА Новости. НАТО следует переосмыслить свои действия по украинскому кризису, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. "У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО, продукт холодной войны и самая крупная военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай", — сказал дипломат.Так он прокомментировал слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что члены НАТО должны заставить Китай заплатить за военную помощь, которую Пекин якобы оказывает Москве. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной, страна постоянно прилагает усилия по содействию мирным переговорам. "Рекомендуем соответствующим сторонам перестать перекладывать вину и ответственность, сеять раздоры, перестать подливать масло в огонь и провоцировать блоковую конфронтацию и начать делать что-то по существу для политического разрешения кризиса", — заключил Линь Цзянь.В феврале 2023 года Китай опубликовал позиционный документ по политическому урегулированию украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета, начало мирных переговоров и отмену односторонних санкций. В мае этого года Китай и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.

https://ria.ru/20240613/kitay-1952547999.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940326377.html

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в мире, россия, китай, украина, йенс столтенберг, владимир путин, нато