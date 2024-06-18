https://ria.ru/20240618/kallas-1953610891.html

Крупная эстонская газета призвала премьера уйти в отставку

Крупная эстонская газета призвала премьера уйти в отставку - РИА Новости, 18.06.2024

Крупная эстонская газета призвала премьера уйти в отставку

Крупная эстонская газета Postimees написала во вторник, что лучшее, что может сделать премьер страны Кая Каллас, - это уйти в отставку. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:37

2024-06-18T11:37

2024-06-18T11:46

в мире

эстония

кайя каллас

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крупная эстонская газета Postimees написала во вторник, что лучшее, что может сделать премьер страны Кая Каллас, - это уйти в отставку. "Уйти – это лучшее, что Кая Каллас сейчас может сделать для Эстонии. ​Кае Каллас и Партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным. Кабинет министров демонстрирует неумение решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны", - говорится в материале. В редакции издания считают, что Каллас сейчас лучше уехать на должность в Брюссель и дать шанс новому правительству. Журналисты в том числе выразили недовольство реформами правительства Каллас в сфере налогов, которые оказались запутанными, а "ставленник" премьера министр финансов Март Вырклаэв стал символом неубедительности. Они так же отмечают, что Каллас всем видом показывает, что ее не интересуют внутренние дела Эстонии так, как европейская политика. "Из-за постоянных ссор правительство частично парализовано, новых серьезных решений никто принимать не хочет. Причина еще и в том, что все ждут, когда же Кая Каллас уедет работать в Брюссель. Кроме того, у этого правительства просто нет хороших идей, которые помогли бы росту эстонской экономики... Нужно признать, что ее деятельность в качестве премьера, которая началась в январе 2021 года, подходит к концу – партийный и личный рейтинг упал катастрофически, правительство барахлит и утратило смелость", - добавляет издание. В понедельник в Брюсселе прошел неформальный саммит стран ЕС, где обсуждали стратегическую повестку этого института на ближайшие пять лет, а также кандидатуры на посты глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии. Однако глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС пока не достигли договоренности по кандидатуре будущей главы Еврокомиссии. Нынешняя глава Еврокомиссии, чья партия подтвердила свою лидирующую роль по итогам выборов в Европейский парламент, претендует на второй срок на посту руководителя этого института исполнительной власти ЕС. Кроме того, как сообщали СМИ, на пост главы евродипломатии может претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, на пост главы Евросовета - бывший премьер Португалии Антониу Кошта.

https://ria.ru/20240304/kallas-1930953592.html

https://ria.ru/20240321/kallas-1934693040.html

https://ria.ru/20240301/kallas-1930488121.html

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, кайя каллас