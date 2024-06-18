Крупная эстонская газета призвала премьера уйти в отставку
Postimees: лучшее, что может сделать Каллас для Эстонии, это уйти в отставку
© AP Photo / Pavel GolovkinПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Pavel Golovkin
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Крупная эстонская газета Postimees написала во вторник, что лучшее, что может сделать премьер страны Кая Каллас, - это уйти в отставку.
"Уйти – это лучшее, что Кая Каллас сейчас может сделать для Эстонии. Кае Каллас и Партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным. Кабинет министров демонстрирует неумение решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны", - говорится в материале. В редакции издания считают, что Каллас сейчас лучше уехать на должность в Брюссель и дать шанс новому правительству.
Журналисты в том числе выразили недовольство реформами правительства Каллас в сфере налогов, которые оказались запутанными, а "ставленник" премьера министр финансов Март Вырклаэв стал символом неубедительности. Они так же отмечают, что Каллас всем видом показывает, что ее не интересуют внутренние дела Эстонии так, как европейская политика.
"Из-за постоянных ссор правительство частично парализовано, новых серьезных решений никто принимать не хочет. Причина еще и в том, что все ждут, когда же Кая Каллас уедет работать в Брюссель. Кроме того, у этого правительства просто нет хороших идей, которые помогли бы росту эстонской экономики... Нужно признать, что ее деятельность в качестве премьера, которая началась в январе 2021 года, подходит к концу – партийный и личный рейтинг упал катастрофически, правительство барахлит и утратило смелость", - добавляет издание.
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