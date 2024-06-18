https://ria.ru/20240618/izrail-1953789039.html

США продолжают поставки оружия Израилю, заявил Блинкен

США продолжают поставки оружия Израилю, заявил Блинкен - РИА Новости, 18.06.2024

США продолжают поставки оружия Израилю, заявил Блинкен

США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:08

2024-06-18T19:08

2024-06-18T19:08

в мире

израиль

сша

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы продолжаем рассмотрение одной поставки, о которой говорил президент Байден, - двухтысячифунтовых бомб из-за обеспокоенности их возможным использованием в густонаселенных районах, таких как Рафах (в секторе Газа). Это остается на рассмотрении", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне. "Но все остальное продолжается, как оно шло бы в нормальном режиме, с тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты себя от множественности угроз", - добавил Блинкен. В прошлом месяцев стало известно, что США поставили на паузу передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб в рамках ревизии отдельных видов военной помощи своему главному ближневосточному союзнику. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник записал видеообращение к президенту США Джо Байдену с призывом возобновить поставки оружия в полном объеме.

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

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Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году