США продолжают поставки оружия Израилю, заявил Блинкен
Блинкен: США продолжают поставки оружия Израилю, кроме одной партии авиабомб
© AP Photo / Mariam ZuhaibГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. США продолжают поставки оружия Израилю, за исключением единственной партии авиабомб, которая остается на рассмотрении, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы продолжаем рассмотрение одной поставки, о которой говорил президент Байден, - двухтысячифунтовых бомб из-за обеспокоенности их возможным использованием в густонаселенных районах, таких как Рафах (в секторе Газа). Это остается на рассмотрении", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
"Но все остальное продолжается, как оно шло бы в нормальном режиме, с тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты себя от множественности угроз", - добавил Блинкен.
В прошлом месяцев стало известно, что США поставили на паузу передачу Израилю партии из 3,5 тысячи авиабомб в рамках ревизии отдельных видов военной помощи своему главному ближневосточному союзнику. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник записал видеообращение к президенту США Джо Байдену с призывом возобновить поставки оружия в полном объеме.
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