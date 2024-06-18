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На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:58 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/ivliev-1953810893.html
На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева
На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева - РИА Новости, 18.06.2024
На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева
Раненый военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале, он общается с семьей и коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:58
2024-06-18T20:58
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Раненый военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале, он общается с семьей и коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. "Алексей находится под наблюдением врачей, связь с ним есть, он общается с семьей и коллегами. Предстоит долгий период реабилитации", - говорится в сообщении. Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Кожин от полученных ранений скончался, а Ивлиев лишился руки.
https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html
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горловка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия
На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева

Раненный в Горловке военкор НТВ Ивлиев находится в госпитале и общается с семьей

© AO "Телекомпания НТВ"Военкор НТВ Алексей Ивлиев в больнице
Военкор НТВ Алексей Ивлиев в больнице
© AO "Телекомпания НТВ"
Военкор НТВ Алексей Ивлиев в больнице
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Раненый военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале, он общается с семьей и коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"Алексей находится под наблюдением врачей, связь с ним есть, он общается с семьей и коллегами. Предстоит долгий период реабилитации", - говорится в сообщении.
Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Кожин от полученных ранений скончался, а Ивлиев лишился руки.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествия
 
 
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