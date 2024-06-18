https://ria.ru/20240618/ivliev-1953810893.html

На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева

На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева - РИА Новости, 18.06.2024

На НТВ рассказали о состоянии раненного в Горловке военкора Ивлиева

Раненый военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале, он общается с семьей и коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:58

2024-06-18T20:58

2024-06-18T20:58

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Раненый военкор НТВ Алексей Ивлиев до сих пор находится в госпитале, он общается с семьей и коллегами, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. "Алексей находится под наблюдением врачей, связь с ним есть, он общается с семьей и коллегами. Предстоит долгий период реабилитации", - говорится в сообщении. Тринадцатого июня в Горловке в результате удара с украинского беспилотника попали в больницу корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, а также офицер сопровождения. Кожин от полученных ранений скончался, а Ивлиев лишился руки.

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1953047533.html

горловка

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2024

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горловка, происшествия