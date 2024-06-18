https://ria.ru/20240618/infrastruktura-1953632541.html
Путин призвал осуществить планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО
Путин призвал осуществить планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин призвал осуществить планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:39
2024-06-18T12:39
2024-06-18T12:54
владимир путин
дальний восток
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока."В целом по Дальнему Востоку, конечно, нужно осуществить все наши планы по развитию транспортной инфраструктуры", - сказал Путин на встрече.Президент добавил, что речь идет и о Восточном полигоне железных дорог, и о северном маршруте к океану, и о развитии местных авиалиний.
https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html
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владимир путин, дальний восток, россия, общество
Владимир Путин, Дальний Восток, Россия, Общество
Путин призвал осуществить планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО
Путин: надо осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО
ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.
Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока.
"В целом по Дальнему Востоку, конечно, нужно осуществить все наши планы по развитию транспортной инфраструктуры", - сказал Путин на встрече.
Президент добавил, что речь идет и о Восточном полигоне железных дорог, и о северном маршруте к океану, и о развитии местных авиалиний.