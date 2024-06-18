https://ria.ru/20240618/infrastruktura-1953632541.html

Путин призвал осуществить планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО

Путин призвал осуществить планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО - РИА Новости, 18.06.2024

Путин призвал осуществить планы по развитию транспортной инфраструктуры ДФО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:39

2024-06-18T12:39

2024-06-18T12:54

владимир путин

дальний восток

россия

общество

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо осуществить все планы по развитию транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа.Глава государства проводит встречу с жителями Дальнего Востока."В целом по Дальнему Востоку, конечно, нужно осуществить все наши планы по развитию транспортной инфраструктуры", - сказал Путин на встрече.Президент добавил, что речь идет и о Восточном полигоне железных дорог, и о северном маршруте к океану, и о развитии местных авиалиний.

https://ria.ru/20240618/putin-1953627782.html

дальний восток

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владимир путин, дальний восток, россия, общество