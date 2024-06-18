Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
© Народный фронт | Курганская область/TelegramСкриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Курганская область направит в зону специальной военной операции более 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобили высокой проходимости, инструменты, книги, тепловизоры, сообщила пресс-служба регионального ОНФ.
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"Более 30 тонн гуманитарной помощи доставим из Курганской области в зону СВО. При поддержке правительства региона удалось отправить дорогостоящее оборудование: тепловизоры, коллиматорные прицелы, ноутбуки, рации, инструменты, маскировочные сети для зауральских военнослужащих. Книги от курганских библиотек для библиотек на новых территориях. Одежду и подушки для госпиталей", - говорится в сообщении.
Все это удалось собрать благодаря жителям региона, предпринимателям, общественным организациям, федеральным ведомствам и больницам, отмечает ОНФ.
© Народный фронт | Курганская область/TelegramСкриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
Скриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
Также среди гуманитарного груза четыре единицы техники – автомобили высокой проходимости, комплекты шин к ним, инструменты для ремонта, поясняется в сообщении.
Народный фронт доставит всю помощь курганским бойцам лично в руки в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, добавляется в сообщении.