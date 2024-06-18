https://ria.ru/20240618/gumpomosch-1953734079.html

Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2024

Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Курганская область направит в зону специальной военной операции более 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобили высокой проходимости, инструменты,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:41

2024-06-18T16:41

2024-06-18T16:41

надежные люди

курганская область

донецкая народная республика

херсонская область

общероссийский народный фронт

гуманитарная помощь

благотворительность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953731145_45:0:2578:1425_1920x0_80_0_0_059def2bd51c7b5d42d3c97ee1f9e4af.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Курганская область направит в зону специальной военной операции более 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобили высокой проходимости, инструменты, книги, тепловизоры, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. "Более 30 тонн гуманитарной помощи доставим из Курганской области в зону СВО. При поддержке правительства региона удалось отправить дорогостоящее оборудование: тепловизоры, коллиматорные прицелы, ноутбуки, рации, инструменты, маскировочные сети для зауральских военнослужащих. Книги от курганских библиотек для библиотек на новых территориях. Одежду и подушки для госпиталей", - говорится в сообщении. Все это удалось собрать благодаря жителям региона, предпринимателям, общественным организациям, федеральным ведомствам и больницам, отмечает ОНФ. Также среди гуманитарного груза четыре единицы техники – автомобили высокой проходимости, комплекты шин к ним, инструменты для ремонта, поясняется в сообщении. Народный фронт доставит всю помощь курганским бойцам лично в руки в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240321/gumanitarka-1934717760.html

курганская область

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

курганская область, донецкая народная республика, херсонская область , общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь, благотворительность