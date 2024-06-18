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Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2024
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16:41 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/gumpomosch-1953734079.html
Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО - РИА Новости, 18.06.2024
Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
Курганская область направит в зону специальной военной операции более 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобили высокой проходимости, инструменты,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:41
2024-06-18T16:41
надежные люди
курганская область
донецкая народная республика
херсонская область
общероссийский народный фронт
гуманитарная помощь
благотворительность
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Курганская область направит в зону специальной военной операции более 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобили высокой проходимости, инструменты, книги, тепловизоры, сообщила пресс-служба регионального ОНФ. "Более 30 тонн гуманитарной помощи доставим из Курганской области в зону СВО. При поддержке правительства региона удалось отправить дорогостоящее оборудование: тепловизоры, коллиматорные прицелы, ноутбуки, рации, инструменты, маскировочные сети для зауральских военнослужащих. Книги от курганских библиотек для библиотек на новых территориях. Одежду и подушки для госпиталей", - говорится в сообщении. Все это удалось собрать благодаря жителям региона, предпринимателям, общественным организациям, федеральным ведомствам и больницам, отмечает ОНФ. Также среди гуманитарного груза четыре единицы техники – автомобили высокой проходимости, комплекты шин к ним, инструменты для ремонта, поясняется в сообщении. Народный фронт доставит всю помощь курганским бойцам лично в руки в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, добавляется в сообщении.
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курганская область, донецкая народная республика, херсонская область , общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Курганская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Общероссийский народный фронт, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Курганская область доставит более 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

© Народный фронт | Курганская область/TelegramСкриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
Скриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
© Народный фронт | Курганская область/Telegram
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Курганская область направит в зону специальной военной операции более 30 тонн гуманитарной помощи, в том числе автомобили высокой проходимости, инструменты, книги, тепловизоры, сообщила пресс-служба регионального ОНФ.
«
"Более 30 тонн гуманитарной помощи доставим из Курганской области в зону СВО. При поддержке правительства региона удалось отправить дорогостоящее оборудование: тепловизоры, коллиматорные прицелы, ноутбуки, рации, инструменты, маскировочные сети для зауральских военнослужащих. Книги от курганских библиотек для библиотек на новых территориях. Одежду и подушки для госпиталей", - говорится в сообщении.
Все это удалось собрать благодаря жителям региона, предпринимателям, общественным организациям, федеральным ведомствам и больницам, отмечает ОНФ.
© Народный фронт | Курганская область/TelegramСкриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
Скриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
© Народный фронт | Курганская область/Telegram
Скриншот из видео сбора 30 тонн гуманитарной помощи в зону СВО в Курганской области
Также среди гуманитарного груза четыре единицы техники – автомобили высокой проходимости, комплекты шин к ним, инструменты для ремонта, поясняется в сообщении.
Народный фронт доставит всю помощь курганским бойцам лично в руки в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, добавляется в сообщении.
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Надежные людиКурганская областьДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьОбщероссийский народный фронтГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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