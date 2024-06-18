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В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
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15:23 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/gruziya-1953695066.html
В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией
В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией - РИА Новости, 18.06.2024
В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией
Председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:23
2024-06-18T15:23
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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией. "Надеемся, что то, что мы начали год назад, и это будет во благо нашего народа и наших стран. У нас есть надежда, что дипломатические отношения и те исторические отношения (с Россией - ред.), которыми мы гордились, будут восстановлены", - сказал Жгенти журналистам. Россия в середине мая 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение. Граждане Грузии могут въезжать на российскую территорию на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями и для краткосрочного обучения. Ранее оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на источник сообщила, что Москва и Тбилиси ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
https://ria.ru/20240617/peskov-1953383047.html
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950214347.html
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в мире, россия, грузия
В мире, Россия, Грузия
В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией

Лидер "Солидарности во имя мира" надеется на восстановление дипотношений с РФ

© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией.
"Надеемся, что то, что мы начали год назад, и это будет во благо нашего народа и наших стран. У нас есть надежда, что дипломатические отношения и те исторические отношения (с Россией - ред.), которыми мы гордились, будут восстановлены", - сказал Жгенти журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
17 июня, 12:22
Россия в середине мая 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение. Граждане Грузии могут въезжать на российскую территорию на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями и для краткосрочного обучения.
Ранее оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на источник сообщила, что Москва и Тбилиси ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
Президент США Джо Байден выступает с заявлением по Украине в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Ответ будет жестким". Запад потерпел поражение у границ России
4 июня, 08:00
 
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