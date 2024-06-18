https://ria.ru/20240618/gruziya-1953695066.html

В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией

В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией - РИА Новости, 18.06.2024

В Грузии выразили надежду на восстановление дипотношений с Россией

Председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:23

2024-06-18T15:23

2024-06-18T15:23

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ТБИЛИСИ, 18 июн - РИА Новости. Председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией. "Надеемся, что то, что мы начали год назад, и это будет во благо нашего народа и наших стран. У нас есть надежда, что дипломатические отношения и те исторические отношения (с Россией - ред.), которыми мы гордились, будут восстановлены", - сказал Жгенти журналистам. Россия в середине мая 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение. Граждане Грузии могут въезжать на российскую территорию на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями и для краткосрочного обучения. Ранее оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на источник сообщила, что Москва и Тбилиси ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве. Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.

https://ria.ru/20240617/peskov-1953383047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, грузия