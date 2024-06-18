https://ria.ru/20240618/grayvoronovo-1953548913.html

Ефимов: в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны "Грайвороново"

Ефимов: в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны "Грайвороново" - РИА Новости, 18.06.2024

Ефимов: в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны "Грайвороново"

Два участка бывшей промзоны "Грайвороново" в Рязанском районе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), там появится... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T09:08

2024-06-18T09:08

2024-06-18T09:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два участка бывшей промзоны "Грайвороново" в Рязанском районе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), там появится жилой квартал с общественно-деловой застройкой, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Два участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы площадью 22,56 гектара реорганизует победитель аукциона. Город заключил с компанией договор о редевелопменте площадок. Инвестор возведет современный квартал, где появится около 450 тысяч квадратных метров недвижимости. Также создадут примерно три тысячи рабочих мест. Вложения в реорганизацию превысят 112 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Участки располагаются вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта и станции метро "Стахановская". Уточняется, что реорганизацией займется ООО "СЗ Стройкапитал", входящее в состав группы компаний "Гранель". Ранее компания заключила с городом договор о преобразовании участка бывшей промзоны "Малино". Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в течение восьми лет на участках построят более 241 тысячи квадратных метров современного жилья, включая свыше 24 тысяч квадратных метров по программе реновации и других городских нужд, а также более 205 тысяч квадратных метров общественно-деловой, социальной недвижимости и производства. На участках будет построен логистический центр, образовательный комплекс со школой на 575 мест и детским садом на 300 мест, офисы, предприятия сферы торговли и услуг, а также благоустроены территории и развита улично-дорожная сеть."Гранель" основана в 1992 году. Специализируется на строительстве жилых комплексов массового сегмента. Принадлежит Ильшату Нигматуллину.

https://ria.ru/20240617/fok-1953412947.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы