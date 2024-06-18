Ефимов: в Москве реорганизуют два участка бывшей промзоны "Грайвороново"
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Два участка бывшей промзоны "Грайвороново" в Рязанском районе Москвы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), там появится жилой квартал с общественно-деловой застройкой, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Два участка бывшей промзоны "Грайвороново" на юго-востоке столицы площадью 22,56 гектара реорганизует победитель аукциона. Город заключил с компанией договор о редевелопменте площадок. Инвестор возведет современный квартал, где появится около 450 тысяч квадратных метров недвижимости. Также создадут примерно три тысячи рабочих мест. Вложения в реорганизацию превысят 112 миллиардов рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Участки располагаются вдоль Окской улицы, недалеко от Рязанского проспекта и станции метро "Стахановская". Уточняется, что реорганизацией займется ООО "СЗ Стройкапитал", входящее в состав группы компаний "Гранель". Ранее компания заключила с городом договор о преобразовании участка бывшей промзоны "Малино".
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в течение восьми лет на участках построят более 241 тысячи квадратных метров современного жилья, включая свыше 24 тысяч квадратных метров по программе реновации и других городских нужд, а также более 205 тысяч квадратных метров общественно-деловой, социальной недвижимости и производства. На участках будет построен логистический центр, образовательный комплекс со школой на 575 мест и детским садом на 300 мест, офисы, предприятия сферы торговли и услуг, а также благоустроены территории и развита улично-дорожная сеть.
"Гранель" основана в 1992 году. Специализируется на строительстве жилых комплексов массового сегмента. Принадлежит Ильшату Нигматуллину.
Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал, что в течение восьми лет на участках построят более 241 тысячи квадратных метров современного жилья, включая свыше 24 тысяч квадратных метров по программе реновации и других городских нужд, а также более 205 тысяч квадратных метров общественно-деловой, социальной недвижимости и производства. На участках будет построен логистический центр, образовательный комплекс со школой на 575 мест и детским садом на 300 мест, офисы, предприятия сферы торговли и услуг, а также благоустроены территории и развита улично-дорожная сеть.
"Гранель" основана в 1992 году. Специализируется на строительстве жилых комплексов массового сегмента. Принадлежит Ильшату Нигматуллину.