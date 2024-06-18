https://ria.ru/20240618/gosoboronzakaz-1953630583.html

Гособоронзаказ исполняется в соответствии с планами, заявил Медведев

Гособоронзаказ исполняется в соответствии с планами, заявил Медведев - РИА Новости, 18.06.2024

Гособоронзаказ исполняется в соответствии с планами, заявил Медведев

Гособоронзаказ исполняется в соответствии с планами, есть шероховатости, но в целом поставки осуществляются ритмично и по плану, сообщил заместитель... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:33

2024-06-18T12:33

2024-06-18T12:46

дмитрий медведев

россия

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн - РИА Новости. Гособоронзаказ исполняется в соответствии с планами, есть шероховатости, но в целом поставки осуществляются ритмично и по плану, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."По поручению президента я занимаюсь контролем за тем, как исполняются поставки по гособоронзаказу. Могу сказать, что в целом поставки осуществляются ритмично, и все идет по плану. Есть какие-то нюансы, шероховатости, как обычно бывает.", - сказал Медведев журналистам в ответ на вопрос, как он оценивает исполнение гособоронзаказа.По его словам, все неточности исправляются при участии Минпромторга РФ, а министерство обороны РФ вносит свои коррективы с учетом поставленных боевых задач.

https://ria.ru/20240606/manturov-1950960376.html

россия

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, безопасность