https://ria.ru/20240618/gosduma-1953710343.html
В Госдуме предложили ввести туристические поездки для школьников
В Госдуме предложили ввести туристические поездки для школьников - РИА Новости, 18.06.2024
В Госдуме предложили ввести туристические поездки для школьников
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко реализовать с 2025 года программу патриотического и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:59
2024-06-18T15:59
2024-06-18T16:53
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко реализовать с 2025 года программу патриотического и исторического туризма для школьников 3-11 классов "Путь славы" за счёт бюджетных средств, обращение опубликовано в Telegram-канале депутата. На данный момент в России действует программа бесплатных путешествий для школьников, которая предполагает выдачу сертификатов для учащихся 5-9 классов, указала Лантратова в своём Telegram-канале. При этом депутат отметила, что дети не имеют возможности отправиться в путешествие без родителей, а программа предполагает субсидирование поездки только для школьников: "В результате из числа участников программы выпадают дети, чьи родители не имеют свободных финансовых средств или времени, чтобы сопровождать ребенка". "Представляется возможным с 2025 года в рамках нацпроекта реализовать программу "Путь славы", где будет осуществлено госфинансирование организованных туристических экскурсий военно-исторической и патриотической направленности для учеников 3-11 классов в близлежащие города", - написала Лантратова. По предложению депутата, организационные вопросы следует возложить на учебное заведение и региональные органы власти, что позволит максимизировать число участников программы. Таким образом, нагрузка на семьи будет минимальной, от родителей потребуется только согласие на участие ребенка, и в программу удастся включить детей из малоимущих и многодетных семей. "Длительность экскурсий может составлять порядка 2-3 дней и включать в себя посещения музеев, военных мемориалов, патриотических центров, встречи с участниками и свидетелями ВОВ, ветеранами СВО и других вооруженных конфликтов", - отметила Лантратова. -0-
https://ria.ru/20231115/shkola-1909510558.html
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общество, россия, яна лантратова, дмитрий чернышенко, госдума рф
Общество, Россия, Яна Лантратова, Дмитрий Чернышенко, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести туристические поездки для школьников
В ГД предложили ввести программу патриотического туризма для школьников
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко реализовать с 2025 года программу патриотического и исторического туризма для школьников 3-11 классов "Путь славы" за счёт бюджетных средств, обращение опубликовано в Telegram-канале
депутата.
На данный момент в России
действует программа бесплатных путешествий для школьников, которая предполагает выдачу сертификатов для учащихся 5-9 классов, указала Лантратова в своём Telegram-канале. При этом депутат отметила, что дети не имеют возможности отправиться в путешествие без родителей, а программа предполагает субсидирование поездки только для школьников: "В результате из числа участников программы выпадают дети, чьи родители не имеют свободных финансовых средств или времени, чтобы сопровождать ребенка".
"Представляется возможным с 2025 года в рамках нацпроекта реализовать программу "Путь славы", где будет осуществлено госфинансирование организованных туристических экскурсий военно-исторической и патриотической направленности для учеников 3-11 классов в близлежащие города", - написала Лантратова.
По предложению депутата, организационные вопросы следует возложить на учебное заведение и региональные органы власти, что позволит максимизировать число участников программы. Таким образом, нагрузка на семьи будет минимальной, от родителей потребуется только согласие на участие ребенка, и в программу удастся включить детей из малоимущих и многодетных семей.
"Длительность экскурсий может составлять порядка 2-3 дней и включать в себя посещения музеев, военных мемориалов, патриотических центров, встречи с участниками и свидетелями ВОВ, ветеранами СВО и других вооруженных конфликтов", - отметила Лантратова. -0-