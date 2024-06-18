https://ria.ru/20240618/gosduma-1953691236.html
Глава комитета ГД по защите семьи продемонстрировала коллегам энергетики
Глава комитета ГД по защите семьи продемонстрировала коллегам энергетики - РИА Новости, 18.06.2024
Глава комитета ГД по защите семьи продемонстрировала коллегам энергетики
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина при рассмотрении проекта о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям продемонстрировала... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:14
2024-06-18T15:14
2024-06-18T15:28
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина при рассмотрении проекта о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям продемонстрировала коллегам энергетики, заявив, что они никогда даже не пробовали их, кроме одного парламентария, при этом спикер ГД Вячеслав Володин призвал ее не рекламировать эти напитки. "Уважаемые коллеги, мне кажется, что отношение к этому законопроекту мы уже высказали при обсуждении повестки дня, хотя мне кажется, что практически каждый, сидящий в этом зале и не пробовал энергетики, вот показываю вам эти напитки. Во всяком случае, когда комитет профильный обсуждал законопроект, то только один депутат признался, что он намеренно попробовал и не спал до утра, не знаю, чем занимался", - сказала Останина на пленарном заседании Госдумы. Она отметила, что по статистике, каждый четвертый взрослый употребляет энергетики, "но зато каждый второй подросток и молодой человек". "35% процентов испытывают бессонницу. Наверное, упустили бы папку из рук, потому что 30% испытывают тремор",- добавила она. "Прекратите рекламировать эти напитки", - прервал ее Володин. "Вы сейчас показываете то, что я, допустим, в первый раз вижу", - добавил он. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.
https://ria.ru/20240111/gd-1920681730.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Глава комитета ГД по защите семьи продемонстрировала коллегам энергетики
Глава комитета ГД по защите семьи Останина показала коллегам энергетики
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина при рассмотрении проекта о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям продемонстрировала коллегам энергетики, заявив, что они никогда даже не пробовали их, кроме одного парламентария, при этом спикер ГД Вячеслав Володин призвал ее не рекламировать эти напитки.
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"Уважаемые коллеги, мне кажется, что отношение к этому законопроекту мы уже высказали при обсуждении повестки дня, хотя мне кажется, что практически каждый, сидящий в этом зале и не пробовал энергетики, вот показываю вам эти напитки. Во всяком случае, когда комитет профильный обсуждал законопроект, то только один депутат признался, что он намеренно попробовал и не спал до утра, не знаю, чем занимался", - сказала Останина на пленарном заседании Госдумы.
Она отметила, что по статистике, каждый четвертый взрослый употребляет энергетики, "но зато каждый второй подросток и молодой человек".
"35% процентов испытывают бессонницу. Наверное, упустили бы папку из рук, потому что 30% испытывают тремор",- добавила она.
"Прекратите рекламировать эти напитки", - прервал ее Володин.
"Вы сейчас показываете то, что я, допустим, в первый раз вижу", - добавил он.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических.