https://ria.ru/20240618/gosduma-1953683273.html

В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит

В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит - РИА Новости, 18.06.2024

В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки предприятий общественного питания... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:55

2024-06-18T14:55

2024-06-18T14:57

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анастасия ракова

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки предприятий общественного питания после массового отравления салатами из "Кухни на районе", документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутат напомнил, что после отравлений алкогольными напитками "Мистер Сидр", которые привели к многочисленным смертельным случаям, была предоставлена возможность проводить до десяти выборочных проверок алкогольной продукции ежемесячно, невзирая на мораторий. С марта 2022 года в России действует мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей."В отношении предприятий общественного питания необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. Выборочные проверки, профилактические визиты будут эффективным стимулом для соблюдения всех необходимых регламентов", - написал Гусев.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953660832.html

https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953656638.html

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госдума рф, случаи заражения ботулизмом в россии, москва, россия, нижегородская область, анастасия ракова , михаил мишустин