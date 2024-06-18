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В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит - РИА Новости, 18.06.2024
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14:55 18.06.2024 (обновлено: 14:57 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/gosduma-1953683273.html
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит - РИА Новости, 18.06.2024
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит
Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки предприятий общественного питания... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:55
2024-06-18T14:57
госдума рф
случаи заражения ботулизмом в россии
москва
россия
нижегородская область
анастасия ракова
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки предприятий общественного питания после массового отравления салатами из "Кухни на районе", документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутат напомнил, что после отравлений алкогольными напитками "Мистер Сидр", которые привели к многочисленным смертельным случаям, была предоставлена возможность проводить до десяти выборочных проверок алкогольной продукции ежемесячно, невзирая на мораторий. С марта 2022 года в России действует мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей."В отношении предприятий общественного питания необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. Выборочные проверки, профилактические визиты будут эффективным стимулом для соблюдения всех необходимых регламентов", - написал Гусев.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953660832.html
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953656638.html
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госдума рф, случаи заражения ботулизмом в россии, москва, россия, нижегородская область, анастасия ракова , михаил мишустин
Госдума РФ, Случаи заражения ботулизмом в России, Москва, Россия, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Михаил Мишустин
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит

В ГД предложили ввести выборочные проверки общепита после отравления салатами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки предприятий общественного питания после массового отравления салатами из "Кухни на районе", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат напомнил, что после отравлений алкогольными напитками "Мистер Сидр", которые привели к многочисленным смертельным случаям, была предоставлена возможность проводить до десяти выборочных проверок алкогольной продукции ежемесячно, невзирая на мораторий. С марта 2022 года в России действует мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей.
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"В отношении предприятий общественного питания необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. Выборочные проверки, профилактические визиты будут эффективным стимулом для соблюдения всех необходимых регламентов", - написал Гусев.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
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Госдума РФСлучаи заражения ботулизмом в РоссииМоскваРоссияНижегородская областьАнастасия РаковаМихаил Мишустин
 
 
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