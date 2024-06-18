https://ria.ru/20240618/gosduma-1953683273.html
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит - РИА Новости, 18.06.2024
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит
Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки предприятий общественного питания... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:55
2024-06-18T14:55
2024-06-18T14:57
госдума рф
случаи заражения ботулизмом в россии
москва
россия
нижегородская область
анастасия ракова
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести выборочные проверки предприятий общественного питания после массового отравления салатами из "Кухни на районе", документ имеется в распоряжении РИА Новости.Депутат напомнил, что после отравлений алкогольными напитками "Мистер Сидр", которые привели к многочисленным смертельным случаям, была предоставлена возможность проводить до десяти выборочных проверок алкогольной продукции ежемесячно, невзирая на мораторий. С марта 2022 года в России действует мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей."В отношении предприятий общественного питания необходимо ввести дополнительный контроль качества продуктов питания и готовых блюд во всей цепочке системы общественного питания: от закупки продуктов до доставки конечному потребителю. Выборочные проверки, профилактические визиты будут эффективным стимулом для соблюдения всех необходимых регламентов", - написал Гусев.Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953660832.html
https://ria.ru/20240618/otravlenie-1953656638.html
москва
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, случаи заражения ботулизмом в россии, москва, россия, нижегородская область, анастасия ракова , михаил мишустин
Госдума РФ, Случаи заражения ботулизмом в России, Москва, Россия, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Михаил Мишустин
В ГД после массового отравления предложили выборочно проверять общепит
В ГД предложили ввести выборочные проверки общепита после отравления салатами