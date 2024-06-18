https://ria.ru/20240618/goncharenko-1953616071.html

Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор

Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор - РИА Новости, 18.06.2024

Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор

Второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС РФ,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:54

2024-06-18T11:54

2024-06-18T11:54

происшествия

россия

украина

верховная рада украины

алексей гончаренко

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно", - сказали в суде. Согласно картотеке суда, ему вменили два эпизода по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Приговор вынесли 17 мая. Ранее МВД РФ неоднократно объявляло Гончаренко* в розыск. Также украинский депутат внесен в России в перечень террористов и экстремистов.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240607/timoshenko-1951550560.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко