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Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор - РИА Новости, 18.06.2024
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11:54 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/goncharenko-1953616071.html
Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор
Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор - РИА Новости, 18.06.2024
Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор
Второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС РФ,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:54
2024-06-18T11:54
происшествия
россия
украина
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алексей гончаренко
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно", - сказали в суде. Согласно картотеке суда, ему вменили два эпизода по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Приговор вынесли 17 мая. Ранее МВД РФ неоднократно объявляло Гончаренко* в розыск. Также украинский депутат внесен в России в перечень террористов и экстремистов.* Внесен в список террористов и экстремистов
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происшествия, россия, украина, верховная рада украины, алексей гончаренко
Происшествия, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Алексей Гончаренко
Депутату Рады Гончаренко* в России заочно вынесли приговор

Российский военный суд заочно осудил депутата Рады Гончаренко на десять лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат Алексей Гончаренко*
Депутат Алексей Гончаренко* - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Алексей Гончаренко*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии заочно депутату Верховной рады Алексею Гончаренко* за оправдание терроризма и фейки о ВС РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Гончаренко назначено 10 лет колонии заочно", - сказали в суде.
Согласно картотеке суда, ему вменили два эпизода по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), часть 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) и часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Приговор вынесли 17 мая.
Ранее МВД РФ неоднократно объявляло Гончаренко* в розыск. Также украинский депутат внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Юлия Тимошенко
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
7 июня, 22:00
 
ПроисшествияРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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