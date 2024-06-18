https://ria.ru/20240618/germaniya-1953771601.html

СМИ: в правящей коалиции Германии обострились споры по проекту бюджета

СМИ: в правящей коалиции Германии обострились споры по проекту бюджета - РИА Новости, 18.06.2024

СМИ: в правящей коалиции Германии обострились споры по проекту бюджета

В правящей коалиции Германии ("светофоре") обострились споры вокруг проекта бюджета на 2025 год: не хватает, как минимум, 40 миллиардов евро, сообщило издание... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:17

2024-06-18T18:17

2024-06-18T18:17

германия

кристиан линднер

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В правящей коалиции Германии ("светофоре") обострились споры вокруг проекта бюджета на 2025 год: не хватает, как минимум, 40 миллиардов евро, сообщило издание Zeit. Коалиция "светофор" состоит из трех партий: социал-демократов канцлера ФРГ Олафа Шольца, "Зелёных" и свободных либералов (СвДП) министра финансов Кристиана Линднера. "Известно, что министр финансов Кристиан Линднер планирует расходы в размере 447 миллиардов евро. Это сумма бюджетов, которые Линднер выделил отдельным министрам. Однако некоторые члены кабинета говорят, что этих денег не хватает. В общей сложности запрошены 29 миллиардов дополнительных расходов. Кроме того, дополнительные расходы в еще 13 миллиардов евро связаны с последствиями наводнения в долине реки Ар", - пишет Zeit. При этом ожидается, что в следующем году государство соберет 424 миллиарда евро, в основном, за счет налогов. Так называемое правило "долгового тормоза" разрешает взять государственных заимствований на 24 миллиарда евро. "Таким образом, существует разрыв между доходами и расходами. По имеющимся данным, не хватает около 40 миллиардов евро", - резюмирует Zeit. Впрочем, не исключено, что дыра в бюджете еще больше: сообщается, что в нынешних вычислениях не учитывается, например, Фонд климата и трансформации, на который, возможно, придется потратить еще до 10 или даже 15 миллиардов евро. Суть разногласий заключается в том, что СДПГ не хочет экономить на социальной сфере, "Зелёные" не намерены мириться с сокращением расходов на охрану окружающей среды, а СвДП хочет понизить налоги и не отменять действие "долгового тормоза". "Если светофор не согласует новый бюджет, то правительство, вероятно, развалится", - подводит итог издание.

https://ria.ru/20231223/sholts-1917611390.html

https://ria.ru/20240613/sholts-1952697486.html

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германия, кристиан линднер, олаф шольц, в мире