https://ria.ru/20240618/gaza-1953765617.html

Больница в секторе Газа перегружена ранеными более чем вчетверо

Больница в секторе Газа перегружена ранеными более чем вчетверо - РИА Новости, 18.06.2024

Больница в секторе Газа перегружена ранеными более чем вчетверо

Больница Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах - одна из двух действующих в центральной части сектора Газа - перегружена пострадавшими более чем вчетверо,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:01

2024-06-18T18:01

2024-06-18T18:07

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Больница Шухада аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах - одна из двух действующих в центральной части сектора Газа - перегружена пострадавшими более чем вчетверо, из-за постоянных проблем с электроснабжением жизнь многих пациентов может оказаться под угрозой, заявил РИА Новости представитель больницы Халиль ад-Дакран. "Число раненых и пострадавших, находящихся в больнице, превышает количество имеющихся койко-мест более чем вчетверо. Администрация вынуждена сооружать временные отделения, устанавливая палатки, где для больных не создано соответствующих условий, но другого выхода нет", - сказал ад-Дакран. По его словам, за последний период больница приняла сотни раненых, по большей части - детей и женщин, особенно после израильской атаки на лагерь Нусейрат. Среди основных проблем ад-Дакран назвал острую нехватку лекарственных препаратов и других медицинских средств, а также выход из строя одного из двух имеющихся в больнице электрогенераторов. Если второй генератор перестанет работать, под угрозой окажутся пациенты, находящиеся в реанимации, младенцы в инкубаторах и пациенты, которым необходим гемодиализ. "Мы постоянно обращаемся к международным организациям с просьбой обеспечить поставки лекарств и топлива для генераторов", - добавил представитель. В центральной части сектора Газа функционируют всего две больницы - Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе и больница Аль-Ауда в лагере Нусейрат, помимо американского полевого госпиталя. При этом военные действия Израиля в городе Рафах на юге сектора вызвали отток населения в центральную часть анклава, где сейчас наблюдается самая высокая концентрация населения - по официальным данным палестинской стороны, более миллиона человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240604/voz-1950448351.html

https://ria.ru/20240513/gaza-1945545570.html

https://ria.ru/20231117/patsienty-1910145800.html

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израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире