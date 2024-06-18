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В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ - РИА Новости, 18.06.2024
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13:16 18.06.2024 (обновлено: 14:05 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/gaz-1953646425.html
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ - РИА Новости, 18.06.2024
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ
В Архангельской области неизвестный мужчина по телефону убедил 11-летнего мальчика открыть и поджечь газ в квартире, сообщили в региональном управлении СК... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:16
2024-06-18T14:05
происшествия
северодвинск
россия
архангельская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 18 июн — РИА Новости. В Архангельской области неизвестный мужчина по телефону убедил 11-летнего мальчика открыть и поджечь газ в квартире, сообщили в региональном управлении СК России. "Мальчик из Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребенка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребенка открыть конфорки плиты и поджечь газ", — говорится в заявлении.В этот момент домой вернулся отец, который прервал разговор сына с неизвестным и проветрил помещение, уточнили в ведомстве.Следователи возбудили дело статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом", и начали разыскивать злоумышленника.
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953367884.html
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северодвинск
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происшествия, северодвинск, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Северодвинск, Россия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ

Неизвестный по телефону убедил мальчика из Северодвинска открыть и поджечь газ

© Комплекс городского хозяйства МосквыГазовая плита
Газовая плита
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Газовая плита. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 18 июн — РИА Новости. В Архангельской области неизвестный мужчина по телефону убедил 11-летнего мальчика открыть и поджечь газ в квартире, сообщили в региональном управлении СК России.
"Мальчик из Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребенка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребенка открыть конфорки плиты и поджечь газ", — говорится в заявлении.
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В этот момент домой вернулся отец, который прервал разговор сына с неизвестным и проветрил помещение, уточнили в ведомстве.
Следователи возбудили дело статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом", и начали разыскивать злоумышленника.
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ПроисшествияСеверодвинскРоссияАрхангельская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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