https://ria.ru/20240618/gaz-1953646425.html
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ - РИА Новости, 18.06.2024
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ
В Архангельской области неизвестный мужчина по телефону убедил 11-летнего мальчика открыть и поджечь газ в квартире, сообщили в региональном управлении СК... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:16
2024-06-18T13:16
2024-06-18T14:05
происшествия
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МУРМАНСК, 18 июн — РИА Новости. В Архангельской области неизвестный мужчина по телефону убедил 11-летнего мальчика открыть и поджечь газ в квартире, сообщили в региональном управлении СК России. "Мальчик из Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребенка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребенка открыть конфорки плиты и поджечь газ", — говорится в заявлении.В этот момент домой вернулся отец, который прервал разговор сына с неизвестным и проветрил помещение, уточнили в ведомстве.Следователи возбудили дело статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом", и начали разыскивать злоумышленника.
https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953367884.html
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происшествия, северодвинск, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Северодвинск, Россия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ
Неизвестный по телефону убедил мальчика из Северодвинска открыть и поджечь газ