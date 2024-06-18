https://ria.ru/20240618/gaz-1953646425.html

В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ

В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ - РИА Новости, 18.06.2024

В Архангельской области мужчина убедил ребенка открыть и поджечь газ

В Архангельской области неизвестный мужчина по телефону убедил 11-летнего мальчика открыть и поджечь газ в квартире, сообщили в региональном управлении СК... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:16

2024-06-18T13:16

2024-06-18T14:05

происшествия

северодвинск

россия

архангельская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 18 июн — РИА Новости. В Архангельской области неизвестный мужчина по телефону убедил 11-летнего мальчика открыть и поджечь газ в квартире, сообщили в региональном управлении СК России. "Мальчик из Северодвинска ответил на звонок по мобильному телефону от незнакомого мужчины. Неизвестный убедил ребенка, что звонит начальник его отца. Якобы для проверки газовой системы в квартире злоумышленник склонил ребенка открыть конфорки плиты и поджечь газ", — говорится в заявлении.В этот момент домой вернулся отец, который прервал разговор сына с неизвестным и проветрил помещение, уточнили в ведомстве.Следователи возбудили дело статье "Покушение на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом", и начали разыскивать злоумышленника.

https://ria.ru/20240617/proisshestvie-1953367884.html

https://ria.ru/20240616/rebenok-1953195660.html

северодвинск

россия

архангельская область

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происшествия, северодвинск, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф)