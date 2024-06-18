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В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей - РИА Новости, 18.06.2024
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11:31 18.06.2024 (обновлено: 12:43 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/gai-1953609431.html
В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей
В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей - РИА Новости, 18.06.2024
В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей
Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:31
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра. "На востоке столицы ограничено движение из-за ДТП. По предварительным данным, на Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля MAN совершил столкновение с 16 транспортными средствами", - говорится в сообщении. По предварительных данным, повреждены автомобили, пострадавших нет. В Госавтоинспекции призвали выбирать альтернативные маршруты проезда. Как добавляется в Telegram-канале столичного дептранса, движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей

ГАИ: грузовик столкнулся с 16 авто на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто ДТП, где водитель автомобиля "МАН" совершил столкновение с 16 транспортными средствами на улице Дмитриевского в Москве. 18 июня 2024
Место ДТП, где водитель автомобиля МАН совершил столкновение с 16 транспортными средствами на улице Дмитриевского в Москве. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
Место ДТП, где водитель автомобиля "МАН" совершил столкновение с 16 транспортными средствами на улице Дмитриевского в Москве. 18 июня 2024
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы.
Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра.
«
"На востоке столицы ограничено движение из-за ДТП. По предварительным данным, на Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля MAN совершил столкновение с 16 транспортными средствами", - говорится в сообщении.
По предварительных данным, повреждены автомобили, пострадавших нет. В Госавтоинспекции призвали выбирать альтернативные маршруты проезда.
Как добавляется в Telegram-канале столичного дептранса, движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех.
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей
08:14
 
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