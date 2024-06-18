https://ria.ru/20240618/gai-1953609431.html

В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей

В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей - РИА Новости, 18.06.2024

В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей

Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:31

2024-06-18T11:31

2024-06-18T12:43

происшествия

авто

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы. Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра. "На востоке столицы ограничено движение из-за ДТП. По предварительным данным, на Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля MAN совершил столкновение с 16 транспортными средствами", - говорится в сообщении. По предварительных данным, повреждены автомобили, пострадавших нет. В Госавтоинспекции призвали выбирать альтернативные маршруты проезда. Как добавляется в Telegram-канале столичного дептранса, движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех.

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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф