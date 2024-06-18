В Москве грузовик протаранил 16 автомобилей
ГАИ: грузовик столкнулся с 16 авто на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто ДТП, где водитель автомобиля "МАН" совершил столкновение с 16 транспортными средствами на улице Дмитриевского в Москве. 18 июня 2024
Место ДТП, где водитель автомобиля "МАН" совершил столкновение с 16 транспортными средствами на улице Дмитриевского в Москве. 18 июня 2024
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Грузовик столкнулся с 16 автомобилями на Северо-Восточной хорде, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале ГАИ Москвы.
Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра.
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"На востоке столицы ограничено движение из-за ДТП. По предварительным данным, на Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского водитель автомобиля MAN совершил столкновение с 16 транспортными средствами", - говорится в сообщении.
По предварительных данным, повреждены автомобили, пострадавших нет. В Госавтоинспекции призвали выбирать альтернативные маршруты проезда.
Как добавляется в Telegram-канале столичного дептранса, движение на данном участке осуществляется по одной полосе из трех.