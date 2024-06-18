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Гуцул направит закон о подчинении судов в автономии на проверку КС Молдавии - РИА Новости, 18.06.2024
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18:11 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/gagauziya-1953768105.html
Гуцул направит закон о подчинении судов в автономии на проверку КС Молдавии
Гуцул направит закон о подчинении судов в автономии на проверку КС Молдавии - РИА Новости, 18.06.2024
Гуцул направит закон о подчинении судов в автономии на проверку КС Молдавии
Власти Гагаузской автономии готовят официальное обращение в Конституционный суд Молдавии с требованием проверить законность принятого парламентом республики... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:11
2024-06-18T18:11
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
евгения гуцул
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Власти Гагаузской автономии готовят официальное обращение в Конституционный суд Молдавии с требованием проверить законность принятого парламентом республики законопроекта, предполагающего возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии, сообщила глава региона Евгения Гуцул. Парламент Молдавии 30 мая принял в окончательном чтении законопроект, касающийся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. Народное собрание Гагаузской автономии (местный парламент) опубликовало 17 июня заявление в адрес президента Молдавии Майи Санду с призывом отклонить и вернуть на доработку этот закон. "Заявляем, что Исполнительный Комитет в сотрудничестве с Народным Собранием готовит официальное обращение в Конституционный Суд Республики Молдова с требованием осуществления анализа и проверки конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые нормативные акты (о пересмотре карты судов)". Считаем, что этот закон по отношению к Гагаузии нарушает как минимум 20 и 111 ст. Конституции Республики Молдова и полностью игнорирует Закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе Гагаузии", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она пояснила, что принятые законодательные изменения влекут ликвидацию Апелляционной палаты Комрата с включением его в состав Апелляционной палаты Юг с местоположением в городе Кагул, а также ликвидацию судебных офисов Чадыр-Лунга и Вулканешты суда Комрат, с отторжением от Гагаузии всех населенных пунктов Вулканештского района и включением их в юрисдикцию судебного округа Кагул. "Эти изменения фактически носят антинародный характер и продвигают антиконституционную повестку демонтажа Гагаузской Автономии и ущемления прав гагаузского народа, лишая его права доступа к правосудию", - отметила Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул направит закон о подчинении судов в автономии на проверку КС Молдавии

Гуцул направит закон о переподчинении судов в автономии на проверку КС Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 июн – РИА Новости. Власти Гагаузской автономии готовят официальное обращение в Конституционный суд Молдавии с требованием проверить законность принятого парламентом республики законопроекта, предполагающего возможность выведения судов Гагаузии из подчинения автономии, сообщила глава региона Евгения Гуцул.
Парламент Молдавии 30 мая принял в окончательном чтении законопроект, касающийся реорганизации судебных инстанций в стране. Авторы инициативы отметили, что реформа не направлена на изменение количества судей или работников судов первой инстанции и апелляционных палат, они продолжат работать на прежних местах, но с административной точки зрения они будут подчиняться судам близлежащих районов. Народное собрание Гагаузской автономии (местный парламент) опубликовало 17 июня заявление в адрес президента Молдавии Майи Санду с призывом отклонить и вернуть на доработку этот закон.
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"Заявляем, что Исполнительный Комитет в сотрудничестве с Народным Собранием готовит официальное обращение в Конституционный Суд Республики Молдова с требованием осуществления анализа и проверки конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые нормативные акты (о пересмотре карты судов)". Считаем, что этот закон по отношению к Гагаузии нарушает как минимум 20 и 111 ст. Конституции Республики Молдова и полностью игнорирует Закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе Гагаузии", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что принятые законодательные изменения влекут ликвидацию Апелляционной палаты Комрата с включением его в состав Апелляционной палаты Юг с местоположением в городе Кагул, а также ликвидацию судебных офисов Чадыр-Лунга и Вулканешты суда Комрат, с отторжением от Гагаузии всех населенных пунктов Вулканештского района и включением их в юрисдикцию судебного округа Кагул. "Эти изменения фактически носят антинародный характер и продвигают антиконституционную повестку демонтажа Гагаузской Автономии и ущемления прав гагаузского народа, лишая его права доступа к правосудию", - отметила Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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