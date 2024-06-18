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Аннулировано - РИА Новости, 18.06.2024
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17:39 18.06.2024 (обновлено: 18:39 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/fmba-1953758455.html
Аннулировано
Аннулировано - РИА Новости, 18.06.2024
Аннулировано
Сообщение, вышедшее 18 июня в 17:40 с заголовком "ФМБА переподчинили президенту РФ, в том числе из-за технологий двойного назначения", аннулировано. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:39
2024-06-18T18:39
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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Сообщение, вышедшее 18 июня в 17:40 с заголовком "ФМБА переподчинили президенту РФ, в том числе из-за технологий двойного назначения", аннулировано.
РИА Новости
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)

Аннулировано

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вероника Скворцова. Архивное фото
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Сообщение, вышедшее 18 июня в 17:40 с заголовком "ФМБА переподчинили президенту РФ, в том числе из-за технологий двойного назначения", аннулировано.
 
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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