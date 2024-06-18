https://ria.ru/20240618/fmba-1953758455.html

Аннулировано

Аннулировано - РИА Новости, 18.06.2024

Аннулировано

Сообщение, вышедшее 18 июня в 17:40 с заголовком "ФМБА переподчинили президенту РФ, в том числе из-за технологий двойного назначения", аннулировано. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:39

2024-06-18T17:39

2024-06-18T18:39

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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Сообщение, вышедшее 18 июня в 17:40 с заголовком "ФМБА переподчинили президенту РФ, в том числе из-за технологий двойного назначения", аннулировано.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)