https://ria.ru/20240618/fmba-1953758455.html
Аннулировано
Аннулировано - РИА Новости, 18.06.2024
Аннулировано
Сообщение, вышедшее 18 июня в 17:40 с заголовком "ФМБА переподчинили президенту РФ, в том числе из-за технологий двойного назначения", аннулировано. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:39
2024-06-18T17:39
2024-06-18T18:39
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820337119_0:39:3048:1754_1920x0_80_0_0_5dff293189e2beaae3c716e4b316a056.jpg
Сообщение, вышедшее 18 июня в 17:40 с заголовком "ФМБА переподчинили президенту РФ, в том числе из-за технологий двойного назначения", аннулировано.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)