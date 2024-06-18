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В Финляндии одобрили законопроект об ограничении приема беженцев - РИА Новости, 18.06.2024
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12:42 18.06.2024 (обновлено: 14:12 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/finlyandiya-1953634126.html
В Финляндии одобрили законопроект об ограничении приема беженцев
В Финляндии одобрили законопроект об ограничении приема беженцев - РИА Новости, 18.06.2024
В Финляндии одобрили законопроект об ограничении приема беженцев
Финский конституционный комитет одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого зависит возможное открытие границы с Россией,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:42
2024-06-18T14:12
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Финский конституционный комитет одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого зависит возможное открытие границы с Россией, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat. &quot;Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении &quot;закона о выдворении&quot; на восточной границе (граница с Россией - ред.)&quot;, — говорится в материале.В пользу законопроекта проголосовали 15 членов комитета, против - 2, уточняет газета.В своем заключении конституционный комитет отмечает, что законопроект может быть принят в том случае, если он будет включать меры правовой защиты, говорится в сообщении на сайте парламента.Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что данный закон позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос о частичном открытии границы с Россией.Согласно законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Решение об ограничении приема может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года, отмечало ранее МВД страны.Финские власти неоднократно обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища в Финляндию.Предполагается, что просители убежища, которые, по мнению финских властей, якобы являются "инструментом влияния", не смогут попасть на территорию, указанную в решении правительства, и будут выдворены. Исключения будут сделаны для беженцев, которые находятся в особо уязвимом положении, сообщало ранее МВД.Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://radiosputnik.ru/20240523/bezhentsy-1947930617.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Петтери Орпо, Мария Захарова
В Финляндии одобрили законопроект об ограничении приема беженцев

Финский конституционный комитет одобрил проект о выдворении на границе России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Финский конституционный комитет одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении, от которого зависит возможное открытие границы с Россией, сообщает во вторник газета Ilta-Sanomat.
«

"Комитет по конституционному праву занял положительную позицию в отношении "закона о выдворении" на восточной границе (граница с Россией - ред.)", — говорится в материале.

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В пользу законопроекта проголосовали 15 членов комитета, против - 2, уточняет газета.
В своем заключении конституционный комитет отмечает, что законопроект может быть принят в том случае, если он будет включать меры правовой защиты, говорится в сообщении на сайте парламента.
Ранее премьер-министр Петтери Орпо заявил, что данный закон позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос о частичном открытии границы с Россией.
Согласно законопроекту, правительство сможет ограничивать прием просителей убежища на определенной части границы. Решение об ограничении приема может быть принято на месяц, а сам закон будет действовать в течение года, отмечало ранее МВД страны.
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Предполагается, что просители убежища, которые, по мнению финских властей, якобы являются "инструментом влияния", не смогут попасть на территорию, указанную в решении правительства, и будут выдворены. Исключения будут сделаны для беженцев, которые находятся в особо уязвимом положении, сообщало ранее МВД.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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