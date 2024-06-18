https://ria.ru/20240618/energodar-1953748038.html
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
ВСУ ведут артобстрел Энергодара - РИА Новости, 18.06.2024
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
Украинские войска ведут артобстрел Энергодара Запорожской области, жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах, сообщает администрация города в своем... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:05
2024-06-18T17:05
2024-06-18T18:39
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел Энергодара Запорожской области, жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."ВСУ опять ведут артобстрел Энергодара. Просьба всем оставаться в безопасных местах", - говорится в сообщении.Власти также призвали население не выходить на улицу.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины
ВСУ ведут артобстрел Энергодара
Власти Энергодара предупредили жителей об артобстреле со стороны ВСУ