https://ria.ru/20240618/energodar-1953748038.html

ВСУ ведут артобстрел Энергодара

ВСУ ведут артобстрел Энергодара - РИА Новости, 18.06.2024

ВСУ ведут артобстрел Энергодара

Украинские войска ведут артобстрел Энергодара Запорожской области, жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах, сообщает администрация города в своем... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:05

2024-06-18T17:05

2024-06-18T18:39

в мире

энергодар

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска ведут артобстрел Энергодара Запорожской области, жителям рекомендуется оставаться в безопасных местах, сообщает администрация города в своем Telegram-канале."ВСУ опять ведут артобстрел Энергодара. Просьба всем оставаться в безопасных местах", - говорится в сообщении.Власти также призвали население не выходить на улицу.Энергодар является городом-спутником и находится рядом с Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240618/ukraina-1953597184.html

энергодар

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в мире, энергодар, вооруженные силы украины