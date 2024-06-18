https://ria.ru/20240618/energetiki-1953652614.html

Володин заявил о вреде энергетиков для детей

Володин заявил о вреде энергетиков для детей - РИА Новости, 18.06.2024

Володин заявил о вреде энергетиков для детей

Энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, их замаскировали под "невинный напиток", считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:33

2024-06-18T13:33

2024-06-18T13:47

вячеслав володин

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, их замаскировали под "невинный напиток", считает спикер ГД Вячеслав Володин.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает в первом чтении проект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним."Крайне важный разговор. Родители ждут принятия решений. И мы с вами должны исходить из того, что энергетики замаскировали под такой невинный напиток, приносящий якобы пользу, но точно не вред. А на самом деле, всё наоборот, и сердечные заболевания у детей в раннем возрасте, и другие болезни, это всё провоцируют энергетики", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним. "Вот этот разговор давайте сегодня составим, с тем, чтобы все вопросы волнующие затем отразить в поправках и выработать те нормы, которые будут крайне эффективны", - добавил Володин.

https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, общество, здоровье - общество, госдума рф