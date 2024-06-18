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Володин заявил о вреде энергетиков для детей - РИА Новости, 18.06.2024
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13:33 18.06.2024 (обновлено: 13:47 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/energetiki-1953652614.html
Володин заявил о вреде энергетиков для детей
Володин заявил о вреде энергетиков для детей - РИА Новости, 18.06.2024
Володин заявил о вреде энергетиков для детей
Энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, их замаскировали под "невинный напиток", считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:33
2024-06-18T13:47
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, их замаскировали под "невинный напиток", считает спикер ГД Вячеслав Володин.Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает в первом чтении проект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним."Крайне важный разговор. Родители ждут принятия решений. И мы с вами должны исходить из того, что энергетики замаскировали под такой невинный напиток, приносящий якобы пользу, но точно не вред. А на самом деле, всё наоборот, и сердечные заболевания у детей в раннем возрасте, и другие болезни, это всё провоцируют энергетики", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним. "Вот этот разговор давайте сегодня составим, с тем, чтобы все вопросы волнующие затем отразить в поправках и выработать те нормы, которые будут крайне эффективны", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240521/energetiki-1947316209.html
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вячеслав володин, общество, здоровье - общество, госдума рф
Вячеслав Володин, Общество, Здоровье - Общество, Госдума РФ
Володин заявил о вреде энергетиков для детей

Володин: замаскированные под невинные напитки энергетики провоцируют болезни

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, их замаскировали под "невинный напиток", считает спикер ГД Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает в первом чтении проект о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков несовершеннолетним.
"Крайне важный разговор. Родители ждут принятия решений. И мы с вами должны исходить из того, что энергетики замаскировали под такой невинный напиток, приносящий якобы пользу, но точно не вред. А на самом деле, всё наоборот, и сердечные заболевания у детей в раннем возрасте, и другие болезни, это всё провоцируют энергетики", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы.
Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним. "Вот этот разговор давайте сегодня составим, с тем, чтобы все вопросы волнующие затем отразить в поправках и выработать те нормы, которые будут крайне эффективны", - добавил Володин.
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