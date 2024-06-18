https://ria.ru/20240618/energetiki-1953644718.html

Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям

Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024

Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:13

2024-06-18T13:13

2024-06-18T13:13

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы. Отмечается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции. "Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон", – отметил Володин. По словам Володина, за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий. Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям.

https://ria.ru/20240516/murashko-1946352831.html

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Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия