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Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям
Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024
Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:13
2024-06-18T13:13
2024-06-18T13:13
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы. Отмечается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции. "Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон", – отметил Володин. По словам Володина, за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий. Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям
Володин поручил проработать меры ответственности за продажу энергетиков детям
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.
«
"Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон", – отметил Володин.
По словам Володина, за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.
Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям.