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Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024
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13:13 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/energetiki-1953644718.html
Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям
Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям - РИА Новости, 18.06.2024
Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:13
2024-06-18T13:13
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы. Отмечается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции. "Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон", – отметил Володин. По словам Володина, за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий. Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин поручил проработать меры наказания за продажу энергетиков детям

Володин поручил проработать меры ответственности за продажу энергетиков детям

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЭнергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать меры ответственности для нарушителей запрета продавать энергетики детям, сообщила пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что поручение подготовить соответствующую законодательную инициативу дано комитетам по государственному строительству и законодательству, а также по безопасности и противодействию коррупции.
«
"Мы будем принимать базовый закон, у всех есть понимание, что необходимо запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Для детей они однозначно вредные, подрывают здоровье. Им не место в детском рационе. Соответственно, надо сразу готовить нормы, предполагающие меры ответственности в отношении тех, кто будет нарушать закон", – отметил Володин.
По словам Володина, за основу при разработке этих изменений можно взять действующие нормы ответственности при продаже несовершеннолетним вино-водочных изделий.
Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям.
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