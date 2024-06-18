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Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.06.2024
Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР дроном-камикадзе
Украинские войска обстреляли поселок Еленовка под Донецком с применением дрона-камикадзе, поврежден многоквартирный жилой дом, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:22
2024-06-18T13:22
2024-06-18T13:22
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Еленовка под Донецком с применением дрона-камикадзе, поврежден многоквартирный жилой дом, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 12.15 – населенный пункт Еленовка: беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что поврежден многоквартирный жилой дом в Новом микрорайоне. Поселок городского типа Еленовка расположен примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
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донецкая народная республика, донецк, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Происшествия, СЦКК
Украинские войска атаковали Еленовку в ДНР дроном-камикадзе
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Еленовку с применением дрона-камикадзе