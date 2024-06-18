https://ria.ru/20240618/ekspert-1953607548.html

Эксперт назвал вероятные места проведения следующей конференции по Украине

Эксперт назвал вероятные места проведения следующей конференции по Украине - РИА Новости, 18.06.2024

Эксперт назвал вероятные места проведения следующей конференции по Украине

Приемлемым и для России, и для Запада местом проведения следующей конференции по Украине могли бы выступить Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Южная Африка,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:24

2024-06-18T11:24

2024-06-18T11:24

россия

украина

саудовская аравия

владимир путин

джо байден

си цзиньпин

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Приемлемым и для России, и для Запада местом проведения следующей конференции по Украине могли бы выступить Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Южная Африка, Мексика, Саудовская Аравия или другие страны мирового большинства, но на Западе сейчас не заинтересованы в серьезном диалоге с Россией, рассказал РИА Новости доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев. Ранее глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на прошедшей конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер заявил, что следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде. По словам дипломата, возможное место проведения конференции - Саудовская Аравия. "Первый вероятный вариант - это Индия, второй вариант - это Южная Африка, третий вариант, наверное, это Мексика. (Другие варианты - ред.) Саудовская Аравия или Эмираты", - перечислил возможные места проведения конференции Трухачев, указав также на Бразилию и Индонезию. Собеседник агентства назвал и Вьетнам одним из возможных мест проведения, а вот близлежащий Таиланд счел маловероятным, поскольку "страна более-менее проамериканская", и организация мероприятия там вряд ли устроила бы Москву. Однако эксперт считает, что на данный момент Запад не настроен всерьез вести переговоры с Россией, и в случае проведения новая встреча по Украине, пусть и с российским участием, была бы "разговором ни о чем". Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240612/indiya-1952371724.html

https://ria.ru/20240605/shveytsariya-1950714503.html

https://ria.ru/20240604/konferentsiya-1950484871.html

россия

украина

саудовская аравия

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россия, украина, саудовская аравия, владимир путин, джо байден, си цзиньпин, российский государственный гуманитарный университет