https://ria.ru/20240618/ekspeditsiya-1953552416.html
В Белом море нашли погибший в 1941 году пароход "Поморье"
В Белом море нашли погибший в 1941 году пароход "Поморье" - РИА Новости, 18.06.2024
В Белом море нашли погибший в 1941 году пароход "Поморье"
Участники экспедиции "Помни войну", организованной в Белом море Русским географическим обществом и Фондом "Люди моря", обнаружили погибший 22 августа 1941 года... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T02:11
2024-06-18T02:11
2024-06-18T02:16
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Участники экспедиции "Помни войну", организованной в Белом море Русским географическим обществом и Фондом "Люди моря", обнаружили погибший 22 августа 1941 года пароход "Поморье", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. "Участники совместной экспедиции "Помни войну", организованной в Белом море Русским географическим обществом и Фондом "Люди моря", при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России, обнаружили грузопассажирский пароход "Поморье", погибший 22 августа 1941... Судно лежит на глубине 79,5 метров, разломившись на две части. Состояние обломков судна подтверждает версию гибели судна в результате подрыва на минном заграждении", - говорится в сообщении. Уточняется, что полученные в ходе обследования судна данные будут занесены на ГИС-портал "Россия – от моря до моря", созданный Фондом "Люди моря" для сохранения морского наследия России и памяти моряков, погибших при защите Отечества.
https://ria.ru/20240508/ostanki-1944569891.html
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россия, белое море, русское географическое общество, общество
Россия, Белое море, Русское географическое общество, Общество
В Белом море нашли погибший в 1941 году пароход "Поморье"
Участники экспедиции "Помни войну" нашли погибший в Белом море пароход "Поморье"