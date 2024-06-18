https://ria.ru/20240618/dvfo-1953642694.html

Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО

Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024

Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО

Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину приравнять размер выплат по программе "земский доктор" в малых городах ДФО к размеру выплат в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:05

2024-06-18T13:05

2024-06-18T13:28

общество

владимир путин

дальний восток

россия

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину приравнять размер выплат по программе "земский доктор" в малых городах ДФО к размеру выплат в сельской местности.В ходе встречи президента с жителями Дальнего Востока одна из присутствующих сообщила, что с 2020 года в селах и поселках Дальнего Востока размер выплат по программе "Земский доктор" был увеличен до двух миллионов рублей, однако в городах региона с населением до 50 тысяч человек размер выплат остался прежним и составляет один миллион рублей. Участница предложила размер выплат в малых городах Дальнего Востока приравнять по сумме к выплатам сельской местности."Это справедливо. Обязательно по результатам сегодняшней встречи сформулирую как поручение правительству. Это справедливо, я согласен. 50 тысяч – чуть меньше, чуть больше, значение не имеет. С точки зрения справедливости вы правы, надо посмотреть", - сказал глава государства.

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общество, владимир путин, дальний восток, россия