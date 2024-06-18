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Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
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13:05 18.06.2024 (обновлено: 13:28 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/dvfo-1953642694.html
Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО
Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО - РИА Новости, 18.06.2024
Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО
Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину приравнять размер выплат по программе "земский доктор" в малых городах ДФО к размеру выплат в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:05
2024-06-18T13:28
общество
владимир путин
дальний восток
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину приравнять размер выплат по программе "земский доктор" в малых городах ДФО к размеру выплат в сельской местности.В ходе встречи президента с жителями Дальнего Востока одна из присутствующих сообщила, что с 2020 года в селах и поселках Дальнего Востока размер выплат по программе "Земский доктор" был увеличен до двух миллионов рублей, однако в городах региона с населением до 50 тысяч человек размер выплат остался прежним и составляет один миллион рублей. Участница предложила размер выплат в малых городах Дальнего Востока приравнять по сумме к выплатам сельской местности."Это справедливо. Обязательно по результатам сегодняшней встречи сформулирую как поручение правительству. Это справедливо, я согласен. 50 тысяч – чуть меньше, чуть больше, значение не имеет. С точки зрения справедливости вы правы, надо посмотреть", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240618/putin-1953648619.html
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общество, владимир путин, дальний восток, россия
Общество, Владимир Путин, Дальний Восток, Россия
Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты "Земским докторам" в ДВФО

Путин пообещал поручить пересмотреть выплаты программы "Земский доктор" в ДВФО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину приравнять размер выплат по программе "земский доктор" в малых городах ДФО к размеру выплат в сельской местности.
В ходе встречи президента с жителями Дальнего Востока одна из присутствующих сообщила, что с 2020 года в селах и поселках Дальнего Востока размер выплат по программе "Земский доктор" был увеличен до двух миллионов рублей, однако в городах региона с населением до 50 тысяч человек размер выплат остался прежним и составляет один миллион рублей. Участница предложила размер выплат в малых городах Дальнего Востока приравнять по сумме к выплатам сельской местности.
"Это справедливо. Обязательно по результатам сегодняшней встречи сформулирую как поручение правительству. Это справедливо, я согласен. 50 тысяч – чуть меньше, чуть больше, значение не имеет. С точки зрения справедливости вы правы, надо посмотреть", - сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Путин обещал подумать над расширением программы "Земский учитель" в ДВФО
13:25
 
ОбществоВладимир ПутинДальний ВостокРоссия
 
 
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