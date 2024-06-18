https://ria.ru/20240618/dvfo-1953640204.html

Путин поддержал идею доставлять грузы на Дальнем Востоке частной авиацией

Путин поддержал идею доставлять грузы на Дальнем Востоке частной авиацией - РИА Новости, 18.06.2024

Путин поддержал идею доставлять грузы на Дальнем Востоке частной авиацией

Президент России Владимир Путин поддержал предложение доставлять грузы в малые населенные пункты на Дальнем Востоке частной авиацией. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:58

2024-06-18T12:58

2024-06-18T12:58

дальний восток

россия

владимир путин

"аврора"

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ЯКУТСК, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение доставлять грузы в малые населенные пункты на Дальнем Востоке частной авиацией. "Полностью с вами согласен... Для таких колоссальных территорий, как здесь, угроз меньше, чем в крупных населенных пунктах с разбюрокрачиванием, скажем, воздушной среды... Это нужно сделать. В целом по Дальнему Востоку, конечно, нужно осуществить все наши планы по развитию транспортной инфраструктуры", - сказал Путин на встрече с жителями Дальнего Востока. Он также выразил уверенность в том, что необходимо развивать местные авиалинии. "У нас уже "Аврора" работает, около 400 местных линий осуществляет "Аврора", - отметил Путин, добавив что беспилотный авиатранспорт - также очень перспективный вид транспорта для таких расстояний. "Здесь, конечно, прежде всего нужно решать правовые и административные задачи, этот вопрос стоит на повестке дня", - заключил президент России.

https://ria.ru/20240618/putin-1953640060.html

дальний восток

россия

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дальний восток, россия, владимир путин, "аврора"