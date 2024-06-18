https://ria.ru/20240618/dtp-1953568015.html

На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей

На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 18.06.2024

На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:14

2024-06-18T08:14

2024-06-18T08:24

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На МСД (СВХ, улица Дмитриевского, д. 16А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону пересечения с МКАД затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва