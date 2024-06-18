https://ria.ru/20240618/dtp-1953568015.html
На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей
На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 18.06.2024
На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T08:14
2024-06-18T08:14
2024-06-18T08:24
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на востоке Московского скоростного диаметра, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На МСД (СВХ, улица Дмитриевского, д. 16А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону пересечения с МКАД затруднено, водителей просят выбирать пути объезда.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На востоке Москвы столкнулись несколько автомобилей
На востоке Московского скоростного диаметра столкнулись несколько автомобилей