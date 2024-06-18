https://ria.ru/20240618/dezhurstvo-1953976262.html

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 19.06.2024

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды

Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-18T13:12

2024-06-18T13:12

2024-06-19T14:16

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет дождь. На дежурстве 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все обращения, поступающие от жителей города. "По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - подчеркивается в сообщении. -0-

https://ria.ru/20231004/moskva-1900350947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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