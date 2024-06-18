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Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 19.06.2024
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-18T13:12
2024-06-18T13:12
2024-06-19T14:16
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Порядка 290 единиц техники и 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет дождь. На дежурстве 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все обращения, поступающие от жителей города. "По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными во время непогоды", - подчеркивается в сообщении. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток, Экология в России, Комплекс городского хозяйства Москвы