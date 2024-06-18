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В Москве дерево наклонилось на контактную сеть для трамваев из-за непогоды
В Москве дерево наклонилось на контактную сеть для трамваев из-за непогоды - РИА Новости, 18.06.2024
В Москве дерево наклонилось на контактную сеть для трамваев из-за непогоды
Дерево наклонилось на контактную сеть в Симферопольском проезде в Москве в силу неблагоприятных погодных условий, из-за чего задержаны рейсы трамваев, сообщил... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:47
2024-06-18T21:47
2024-06-18T21:47
москва
татьяна позднякова
происшествия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Дерево наклонилось на контактную сеть в Симферопольском проезде в Москве в силу неблагоприятных погодных условий, из-за чего задержаны рейсы трамваев, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "В Симферопольском проезде (в районе остановки "Симферопольский бульвар") из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются трамваи № 16 и 3. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в сообщении. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале, что во вторник на столичный регион выпадет много осадков, их количество по территории может существенно различаться - от 5 до 40 миллиметров.
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москва, татьяна позднякова, происшествия
Москва, Татьяна Позднякова, Происшествия
В Москве дерево наклонилось на контактную сеть для трамваев из-за непогоды
В Москве задержали рейсы трамваев из-за дерева, завалившегося на контактную сеть