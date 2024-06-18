https://ria.ru/20240618/derevo-1953818449.html

В Москве дерево наклонилось на контактную сеть для трамваев из-за непогоды

В Москве дерево наклонилось на контактную сеть для трамваев из-за непогоды - РИА Новости, 18.06.2024

В Москве дерево наклонилось на контактную сеть для трамваев из-за непогоды

Дерево наклонилось на контактную сеть в Симферопольском проезде в Москве в силу неблагоприятных погодных условий, из-за чего задержаны рейсы трамваев, сообщил... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:47

2024-06-18T21:47

2024-06-18T21:47

москва

татьяна позднякова

происшествия

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Дерево наклонилось на контактную сеть в Симферопольском проезде в Москве в силу неблагоприятных погодных условий, из-за чего задержаны рейсы трамваев, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "В Симферопольском проезде (в районе остановки "Симферопольский бульвар") из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживаются трамваи № 16 и 3. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", - говорится в сообщении. Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале, что во вторник на столичный регион выпадет много осадков, их количество по территории может существенно различаться - от 5 до 40 миллиметров.

https://ria.ru/20240618/derevo-1953795615.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, татьяна позднякова, происшествия