https://ria.ru/20240618/delo-1953702558.html
ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка
ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка - РИА Новости, 18.06.2024
ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения законодательства в рекламе дебетовой карты,... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:41
2024-06-18T15:41
2024-06-18T15:41
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
альфа-банк
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения законодательства в рекламе дебетовой карты, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". В случае установления вины организации грозит штраф", - сказано в сообщении. Причиной послужили обращения граждан с жалобой на рекламу дебетовой карты Альфа-банка, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов и на радио. Отмечается, что в рекламе содержались следующие утверждения: "Альфа-банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту". При этом информация об ограничении таких условий размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. "По мнению ФАС России, действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе", - указывается в сообщении. В апреле и мае ФАС уже заводила несколько дел против банка из-за нарушений закона о рекламе, претензии были связаны с рекламой ипотечного кредита и вклада.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), альфа-банк, происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Альфа-банк, Происшествия
ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка
ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения законодательства в рекламе дебетовой карты, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале
.
"ФАС России возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк". В случае установления вины организации грозит штраф", - сказано в сообщении.
Причиной послужили обращения граждан с жалобой на рекламу дебетовой карты Альфа-банка, которая распространялась в эфире федеральных телеканалов и на радио.
Отмечается, что в рекламе содержались следующие утверждения: "Альфа-банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую Альфа-карту". При этом информация об ограничении таких условий размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.
"По мнению ФАС России, действия банка могут вводить потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения Закона о рекламе", - указывается в сообщении.
В апреле и мае ФАС уже заводила несколько дел против банка из-за нарушений закона о рекламе, претензии были связаны с рекламой ипотечного кредита и вклада.