Рейтинг@Mail.ru
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 18.06.2024 (обновлено: 19:16 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/dardanelly-1953763730.html
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 18.06.2024
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:56
2024-06-18T19:16
дарданеллы
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg
СТАМБУЛ, 18 июн - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.Лесной пожар разгорелся во вторник на полуострове Гелиболу в районе деревни Акбаш, огонь пытаются тушить несколько пожарных расчетов."Транзит судов через Дарданеллы временно прекращен с севера на юг. С юга на север для транзита ограничений нет", - сообщило управление в пресс-релизе.Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в соцсети X, что к тушению пожара привлечены девять самолетов, шесть вертолетов, 67 транспортных средств и более 360 человек.
https://ria.ru/20240606/pozhar--1951044822.html
дарданеллы
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fd4690db4f022354be1108690f7f5592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дарданеллы, турция, в мире
Дарданеллы, Турция, В мире
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара

Транзит судов через Дарданеллы временно ограничили из-за лесного пожара

© Depositphotos.com / blooduaПролив Дарданеллы, Турция
Пролив Дарданеллы, Турция - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Depositphotos.com / bloodua
Пролив Дарданеллы, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 18 июн - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.
Лесной пожар разгорелся во вторник на полуострове Гелиболу в районе деревни Акбаш, огонь пытаются тушить несколько пожарных расчетов.
"Транзит судов через Дарданеллы временно прекращен с севера на юг. С юга на север для транзита ограничений нет", - сообщило управление в пресс-релизе.
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в соцсети X, что к тушению пожара привлечены девять самолетов, шесть вертолетов, 67 транспортных средств и более 360 человек.
Лесной пожар в Турции - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Около жилых домов в Анталье начался лесной пожар
6 июня, 15:54
 
ДарданеллыТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала