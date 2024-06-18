https://ria.ru/20240618/dardanelly-1953763730.html
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 18.06.2024
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:56
2024-06-18T17:56
2024-06-18T19:16
дарданеллы
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_9d95e4a648df7129cfb2c4578b428314.jpg
СТАМБУЛ, 18 июн - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.Лесной пожар разгорелся во вторник на полуострове Гелиболу в районе деревни Акбаш, огонь пытаются тушить несколько пожарных расчетов."Транзит судов через Дарданеллы временно прекращен с севера на юг. С юга на север для транзита ограничений нет", - сообщило управление в пресс-релизе.Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в соцсети X, что к тушению пожара привлечены девять самолетов, шесть вертолетов, 67 транспортных средств и более 360 человек.
https://ria.ru/20240606/pozhar--1951044822.html
дарданеллы
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154908/85/1549088598_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fd4690db4f022354be1108690f7f5592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарданеллы, турция, в мире
Дарданеллы, Турция, В мире
Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара
Транзит судов через Дарданеллы временно ограничили из-за лесного пожара
СТАМБУЛ, 18 июн - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.
Лесной пожар разгорелся во вторник на полуострове Гелиболу в районе деревни Акбаш, огонь пытаются тушить несколько пожарных расчетов.
"Транзит судов через Дарданеллы временно прекращен с севера на юг. С юга на север для транзита ограничений нет", - сообщило управление в пресс-релизе.
Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в соцсети X, что к тушению пожара привлечены девять самолетов, шесть вертолетов, 67 транспортных средств и более 360 человек.