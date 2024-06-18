https://ria.ru/20240618/dardanelly-1953763730.html

Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара

Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара - РИА Новости, 18.06.2024

Транзит судов через Дарданеллы ограничили из-за лесного пожара

Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:56

2024-06-18T17:56

2024-06-18T19:16

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СТАМБУЛ, 18 июн - РИА Новости. Транзит судов через пролив Дарданеллы временно ограничен из-за ухудшения видимости в связи с лесным пожаром, сообщило во вторник генеральное управление береговой охраны Турции.Лесной пожар разгорелся во вторник на полуострове Гелиболу в районе деревни Акбаш, огонь пытаются тушить несколько пожарных расчетов."Транзит судов через Дарданеллы временно прекращен с севера на юг. С юга на север для транзита ограничений нет", - сообщило управление в пресс-релизе.Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы сообщил в соцсети X, что к тушению пожара привлечены девять самолетов, шесть вертолетов, 67 транспортных средств и более 360 человек.

https://ria.ru/20240606/pozhar--1951044822.html

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дарданеллы, турция, в мире