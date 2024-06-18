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Более 70 тысяч человек переехали на Дальний Восток с 2006 года - РИА Новости, 18.06.2024
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12:24 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/dalniy-vostok-1953626431.html
Более 70 тысяч человек переехали на Дальний Восток с 2006 года
Более 70 тысяч человек переехали на Дальний Восток с 2006 года - РИА Новости, 18.06.2024
Более 70 тысяч человек переехали на Дальний Восток с 2006 года
Свыше 70 тысяч человек переехали в ДФО с 2006 года по программе переселения соотечественников, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе встречи... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:24
2024-06-18T12:24
общество
жилье
россия
дальний восток
алексей чекунков
владимир путин
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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Свыше 70 тысяч человек переехали в ДФО с 2006 года по программе переселения соотечественников, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе встречи президента России Владимира Путина с жителями Якутии. "Программа переселения соотечественников идёт с 2006 года. Дальний Восток определен приоритетной территорией для поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию. Им предусмотрены повышенные подъемные, жилищная субсидия и пособие на время, пока они ищут работу... С 2006 года таким образом на Дальний Восток приехали более 70 тысяч человек", - сказал Чекунков.
https://ria.ru/20240117/resheniya-1921882537.html
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общество, жилье, россия, дальний восток, алексей чекунков, владимир путин
Общество, Жилье, Россия, Дальний Восток, Алексей Чекунков, Владимир Путин
Более 70 тысяч человек переехали на Дальний Восток с 2006 года

Чекунков: более 70 тысяч человек переехали на Дальний Восток с 2006 года

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Архивное фото
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ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Свыше 70 тысяч человек переехали в ДФО с 2006 года по программе переселения соотечественников, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе встречи президента России Владимира Путина с жителями Якутии.
"Программа переселения соотечественников идёт с 2006 года. Дальний Восток определен приоритетной территорией для поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию. Им предусмотрены повышенные подъемные, жилищная субсидия и пособие на время, пока они ищут работу... С 2006 года таким образом на Дальний Восток приехали более 70 тысяч человек", - сказал Чекунков.
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ОбществоЖильеРоссияДальний ВостокАлексей ЧекунковВладимир Путин
 
 
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