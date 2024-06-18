https://ria.ru/20240618/chelyabinsk-1953736184.html

В Челябинске полиция задержала ОПГ, вымогавшую деньги и имущество

В Челябинске полиция задержала ОПГ, вымогавшую деньги и имущество - РИА Новости, 18.06.2024

В Челябинске полиция задержала ОПГ, вымогавшую деньги и имущество

Полиция и УФСБ в Челябинске пресекли деятельность организованной преступной группы, вымогавшей около полутора лет у жителей города деньги и имущество, задержаны РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:42

2024-06-18T16:42

2024-06-18T16:42

происшествия

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июн – РИА Новости. Полиция и УФСБ в Челябинске пресекли деятельность организованной преступной группы, вымогавшей около полутора лет у жителей города деньги и имущество, задержаны более десяти фигурантов, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. "В Челябинске задержаны члены организованной преступной группы за совершение преступлений против собственности… Группа местных жителей на протяжении не менее полутора лет под различными предлогами, в том числе с применением насилия, вымогала денежные средства и иное имущество у челябинцев", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что задержано более 10 причастных фигурантов, проведено порядка 40 обысков, изъят автотранспорт, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты, различные носители информации и другое имущество. По данному факту возбужден ряд уголовных дел, фигуранты обвиняются в совершении вымогательств и других преступлений против собственности, решается вопрос о избрании им меры пресечения, говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

https://ria.ru/20240618/opg-1953625952.html

https://ria.ru/20240529/banda-1949033469.html

челябинск

россия

челябинская область

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происшествия, челябинск, россия, челябинская область