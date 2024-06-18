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Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО - РИА Новости, 18.06.2024
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО
В Британии после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность отметили, что страна не участвует в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:01
2024-06-18T19:01
2024-06-18T19:01
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Британии после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность отметили, что страна не участвует в дискуссиях по этому вопросу, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в сфере обороны. Ранее Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. "Великобритания не участвует в дискуссиях о переменах в своем оперативном развертывании ядерных сил", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, ядерное оружие Британии предназначено для защиты альянса в случае серьезного военного кризиса. Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html
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в мире, россия, москва, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО
Guardian: Британия не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО