Рейтинг@Mail.ru
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/britaniya-1953784498.html
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО - РИА Новости, 18.06.2024
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО
В Британии после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность отметили, что страна не участвует в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:01
2024-06-18T19:01
в мире
россия
москва
йенс столтенберг
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149355/58/1493555853_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_e1a528fe4969dd34b5e028c9865977b8.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Британии после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность отметили, что страна не участвует в дискуссиях по этому вопросу, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в сфере обороны. Ранее Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. "Великобритания не участвует в дискуссиях о переменах в своем оперативном развертывании ядерных сил", - говорится в сообщении издания. Как отмечает газета, ядерное оружие Британии предназначено для защиты альянса в случае серьезного военного кризиса. Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html
https://ria.ru/20240618/nato-1953547045.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149355/58/1493555853_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_b1d0a84e3e0d16b2fae3ab993892d837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Россия, Москва, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
Британия заявила, что не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО

Guardian: Британия не участвует в дискуссиях по ядерному оружию НАТО

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Британии после заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерных сил альянса в боевую готовность отметили, что страна не участвует в дискуссиях по этому вопросу, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники в сфере обороны.
Ранее Столтенберг в интервью британской газете Telegraph сообщил, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности.
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
МИД: Россия может внести уточнения в ядерную доктрину из-за угроз НАТО
Вчера, 17:43
"Великобритания не участвует в дискуссиях о переменах в своем оперативном развертывании ядерных сил", - говорится в сообщении издания.
Как отмечает газета, ядерное оружие Британии предназначено для защиты альянса в случае серьезного военного кризиса.
Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг
Вчера, 00:43
 
В миреРоссияМоскваЙенс СтолтенбергВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала