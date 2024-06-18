https://ria.ru/20240618/brifing-1953816819.html

Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома

Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома - РИА Новости, 18.06.2024

Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома

Белый дом прервал ежедневный брифинг для СМИ после того, как одна из журналисток упала в обморок. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T21:33

2024-06-18T21:33

2024-06-18T21:45

в мире

карин жан-пьер

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Белый дом прервал ежедневный брифинг для СМИ после того, как одна из журналисток упала в обморок. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер предположила, что причиной недомогания стала рекордная жара, установившаяся в американской столице Вашингтоне. Она сошла с трибуны, чтобы проведать журналистку, которой стало плохо в задней части переполненного помещения для прессы. Вскоре брифинг возобновился.

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

вашингтон (штат)

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Обморок журналистки во время брифинга в Белом доме Обморок журналистки во время брифинга в Белом доме 2024-06-18T21:33 true PT1M18S

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в мире, карин жан-пьер, вашингтон (штат)