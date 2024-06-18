https://ria.ru/20240618/brifing-1953816819.html
Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома
Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома - РИА Новости, 18.06.2024
Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома
Белый дом прервал ежедневный брифинг для СМИ после того, как одна из журналисток упала в обморок. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:33
2024-06-18T21:33
2024-06-18T21:45
в мире
карин жан-пьер
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Белый дом прервал ежедневный брифинг для СМИ после того, как одна из журналисток упала в обморок. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер предположила, что причиной недомогания стала рекордная жара, установившаяся в американской столице Вашингтоне. Она сошла с трибуны, чтобы проведать журналистку, которой стало плохо в задней части переполненного помещения для прессы. Вскоре брифинг возобновился.
https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html
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Обморок журналистки во время брифинга в Белом доме
Обморок журналистки во время брифинга в Белом доме
2024-06-18T21:33
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РИА Новости
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в мире, карин жан-пьер, вашингтон (штат)
В мире, Карин Жан-Пьер, Вашингтон (штат)
Журналистке стало плохо на брифинге Белого дома
Белый дом прервал ежедневный брифинг для СМИ из-за обморока журналистки