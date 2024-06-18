Рейтинг@Mail.ru
Минздрав перечислил симптомы ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 18.06.2024 (обновлено: 17:21 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953751828.html
Минздрав перечислил симптомы ботулизма
Минздрав перечислил симптомы ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024
Минздрав перечислил симптомы ботулизма
Ботулизм на начальном этапе протекает как кишечная инфекция, а далее возможны нарушения речи и глотания, двоение в глазах, мышечная слабость, самым тяжелым... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:15
2024-06-18T17:21
здоровье - общество
москва
россия
нижегородская область
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
случаи заражения ботулизмом в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756380594_0:245:3068:1971_1920x0_80_0_0_fc7bece9fbafe60c2f0159a0d6d7b2eb.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ботулизм на начальном этапе протекает как кишечная инфекция, а далее возможны нарушения речи и глотания, двоение в глазах, мышечная слабость, самым тяжелым осложнением является нарушение дыхания с необходимостью искусственной вентиляции легких, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется. "На начальном этапе может протекать как кишечная инфекция: тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе... Далее появляются симптомы, характерные для поражения нервной системы: двустороннее опущение век, двоение в глазах, нарушение глотания и речи, мышечная слабость", - говорится в сообщении. Самое тяжелое осложнение ботулизма – нарушение дыхания, вплоть до реанимации с необходимостью ИВЛ, уточнили в министерстве. Чаще всего заболевание возникает в течение 12-36 часов с момента употребления в пищу продуктов, загрязненных токсином, отметили в Минздраве. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953395009.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html
москва
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756380594_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_49b19647d12883aad990d7eb042924d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, россия, нижегородская область, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Нижегородская область, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Случаи заражения ботулизмом в России
Минздрав перечислил симптомы ботулизма

Минздрав: симптомы ботулизма – тошнота, двоение в глазах, нарушения дыхания

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Боль в животе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ботулизм на начальном этапе протекает как кишечная инфекция, а далее возможны нарушения речи и глотания, двоение в глазах, мышечная слабость, самым тяжелым осложнением является нарушение дыхания с необходимостью искусственной вентиляции легких, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.
Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется.
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
За медпомощью после выявления ботулизма в Москве обратился 121 человек
17 июня, 12:57
"На начальном этапе может протекать как кишечная инфекция: тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе... Далее появляются симптомы, характерные для поражения нервной системы: двустороннее опущение век, двоение в глазах, нарушение глотания и речи, мышечная слабость", - говорится в сообщении.
Самое тяжелое осложнение ботулизма – нарушение дыхания, вплоть до реанимации с необходимостью ИВЛ, уточнили в министерстве.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Инфекционист рассказал, от чего зависит масштаб вспышки ботулизма
Вчера, 12:52
Чаще всего заболевание возникает в течение 12-36 часов с момента употребления в пищу продуктов, загрязненных токсином, отметили в Минздраве.
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Заготовка овощей - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Россиянам дали совет, как избежать ботулизма
Вчера, 16:21
 
Здоровье - ОбществоМоскваРоссияНижегородская областьАнастасия РаковаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Случаи заражения ботулизмом в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала