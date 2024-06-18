https://ria.ru/20240618/botulizm-1953751828.html

Минздрав перечислил симптомы ботулизма

Минздрав перечислил симптомы ботулизма - РИА Новости, 18.06.2024

Минздрав перечислил симптомы ботулизма

Ботулизм на начальном этапе протекает как кишечная инфекция, а далее возможны нарушения речи и глотания, двоение в глазах, мышечная слабость, самым тяжелым... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:15

2024-06-18T17:15

2024-06-18T17:21

здоровье - общество

москва

россия

нижегородская область

анастасия ракова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

случаи заражения ботулизмом в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ботулизм на начальном этапе протекает как кишечная инфекция, а далее возможны нарушения речи и глотания, двоение в глазах, мышечная слабость, самым тяжелым осложнением является нарушение дыхания с необходимостью искусственной вентиляции легких, сообщается в Telegram-канале Минздрава России. Ботулизм – острое пищевое отравление инфекционной природы в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как ранее сообщили в Роспотребнадзоре, внешний вид, вкус и запах продуктов, которые содержат токсины, вызывающие ботулизм, не изменяется. "На начальном этапе может протекать как кишечная инфекция: тошнота, рвота, жидкий стул, боль в животе... Далее появляются симптомы, характерные для поражения нервной системы: двустороннее опущение век, двоение в глазах, нарушение глотания и речи, мышечная слабость", - говорится в сообщении. Самое тяжелое осложнение ботулизма – нарушение дыхания, вплоть до реанимации с необходимостью ИВЛ, уточнили в министерстве. Чаще всего заболевание возникает в течение 12-36 часов с момента употребления в пищу продуктов, загрязненных токсином, отметили в Минздраве. Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы жители Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240617/otravlenie-1953395009.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953638438.html

https://ria.ru/20240618/botulizm-1953721830.html

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здоровье - общество, москва, россия, нижегородская область, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), случаи заражения ботулизмом в россии