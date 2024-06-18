https://ria.ru/20240618/botulizm-1953603626.html
Салат "Лобио с фасолью" в Татарстане купили 116 человек
Салат "Лобио с фасолью" в Татарстане купили 116 человек - РИА Новости, 18.06.2024
Салат "Лобио с фасолью" в Татарстане купили 116 человек
Салат "Лобио с фасолью", который мог стать причиной отравления, в Татарстане купили 116 человек, 136 порций изъято, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:09
2024-06-18T11:09
2024-06-18T11:42
случаи заражения ботулизмом в россии
москва
республика татарстан (татарстан)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Салат "Лобио с фасолью", который мог стать причиной отравления, в Татарстане купили 116 человек, 136 порций изъято, сообщило управление Роспотребнадзора по республике.В понедельник, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления "Салата лобио" производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Проводится проверка ритейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию.На утро вторника, число заболевших и госпитализированных выросло до 14 человек, восемь из них находятся тяжелом состоянии."Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан установлен круг покупателей салата "Лобио с фасолью" (116 человек) и проведен их телефонный обзвон на предмет активного выявления лиц с симптомами и с рекомендациями обратиться за медицинской помощью при наличии симптомов заболевания", - говорится в сообщении.По информации управления, на сегодня остатки салата в количестве 136 штук изъяты из точек реализации и находятся на лабораторном исследовании.Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
https://ria.ru/20240616/botulizm-1953262345.html
https://ria.ru/20240618/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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республика татарстан (татарстан)
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случаи заражения ботулизмом в россии, москва, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Случаи заражения ботулизмом в России, Москва, Республика Татарстан (Татарстан), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Салат "Лобио с фасолью" в Татарстане купили 116 человек
Роспотребнадзор: в Татарстане изъято 136 порций салата "Лобио с фасолью"