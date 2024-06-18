https://ria.ru/20240618/bolezni-1953602912.html

Антропологи выяснили, чем болели сибиряки в XVII – начале XX века

Антропологи выяснили, чем болели сибиряки в XVII – начале XX века - РИА Новости, 18.06.2024

Антропологи выяснили, чем болели сибиряки в XVII – начале XX века

Антропологи Томского госуниверситета выяснили, что люди, жившие в Томске в XVII – начале ХХ века в большинстве своем плохо питались, а их болезни были связаны с РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:06

2024-06-18T11:06

2024-06-18T11:06

томск

новосибирская область

татьяна васильева (актриса)

сибирский государственный медицинский университет

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НОВОСИБИРСК, 18 июн – РИА Новости. Антропологи Томского госуниверситета выяснили, что люди, жившие в Томске в XVII – начале ХХ века в большинстве своем плохо питались, а их болезни были связаны с тяжелым физическим трудом, сообщили РИА Новости во вторник в ТГУ. Ученые ТГУ совместно с сотрудником кафедры анатомии человека СибГМУ Татьяной Васильевой исследовали останки 60 человек, живших в Томске в XVII – начале ХХ века и погребенных на территории Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Кладбище монастыря возникло в 1663 году, а последнее захоронение состоялось в 1925 году. Спустя почти век после последнего захоронения проводились аварийные археологические раскопки. "На этом кладбище, согласно опубликованным данным, наряду с обычными гражданами были захоронены священнослужители, высокопоставленные чиновники, в том числе томский губернатор... Социальный статус человека, как правило, влияет на характер физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат, определяет уровень доступа к пищевым ресурсам и получению медицинской помощи", - рассказала доцент кафедры антропологии и этнологии факультета исторических и политических наук ТГУ Марина Рыкун. В ходе исследования был изучен палеоантропологический материал, включавший останки 60 человек: 37 мужчин, 22 женщин и одного ребенка. После анализа были отобраны кости и черепа, имевшие наиболее выраженные признаки патологии: 30 мужских и 13 женских. В результате анализа установлено три группы патологических изменений: дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и крупных суставов (остеохондроз, спондилез, деформирующий спондилоартроз), травмы и посттравматические изменения, аномалии развития. "Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов, выявленные нами, могут свидетельствовать о постоянной микротравматизации, длительных физических нагрузках. Вместе с тем отмечается значительное количество травматических повреждений костей скелета. Возможно, причинами послужили случайные бытовые травмы, полученные, например, при падении с лошади, в драке", - сообщила Марина Рыкун. По его словам, некоторые изменения костей свидетельствуют о регулярных однообразных физических нагрузках на определенные отделы опорно-двигательного аппарата, что может быть свидетельством принадлежности человека к той или иной ремесленной группе (столяр, плотник, грузчик). Исходя из характера повреждений, антропологи сделали вывод, что люди, чьи останки были исследованы, не обладали высоким статусом, зарабатывали преимущественно физическим трудом при нерегулярном питании. По словам ученых, такая ситуация была не редкостью для Сибири ХVII – начала ХХ века. Схожие повреждения, например, переломы ребер, ключиц, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов, томские антропологи обнаружили и на вновь поступивших материалах из некрополя Умревинского острога археологического памятника XVIII Верхнего Приобья (Новосибирская область).

https://ria.ru/20240312/nauka-1931661239.html

https://ria.ru/20240520/nauka-1946692730.html

томск

новосибирская область

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томск, новосибирская область, татьяна васильева (актриса), сибирский государственный медицинский университет