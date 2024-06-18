https://ria.ru/20240618/bogomaz-1953702374.html
Двое жителей Брянской области погибли, подорвавшись на мине
Двое жителей Брянской области погибли, подорвавшись на мине - РИА Новости, 18.06.2024
Двое жителей Брянской области погибли, подорвавшись на мине
Трое жителей Брянской области проигнорировали предупреждение, зашли в приграничную зону и подорвались на мине, двое из них погибли, сообщил губернатор Александр РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:41
2024-06-18T15:41
2024-06-18T16:06
происшествия
брянская область
александр богомаз
климовский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Трое жителей Брянской области проигнорировали предупреждение, зашли в приграничную зону и подорвались на мине, двое из них погибли, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."На территории Климовского района местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. В результате подрыва на мине, к сожалению, двое жителей погибли на месте", — написал он.Третий получил ранения, его доставили в больницу, добавил губернатор.Он отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще других под ударами оказываются Брянская, Белгородская и Курская области.
https://ria.ru/20231216/mina-1916157751.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, климовский район
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Климовский район
Двое жителей Брянской области погибли, подорвавшись на мине
Брянский губернатор: два человека погибли, один пострадал при подрыве на мине