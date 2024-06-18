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Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии - РИА Новости, 18.06.2024

Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии

Президент России Владимир Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:38

2024-06-18T00:38

2024-06-18T00:38

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии. Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Будем... выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии", - написал президент.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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россия, евразия, владимир путин, в мире