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Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии
Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии - РИА Новости, 18.06.2024
Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии
Президент России Владимир Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:38
2024-06-18T00:38
2024-06-18T00:38
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии. Статья Путина для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года" размещена на сайте Кремля. "Будем... выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии", - написал президент.
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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россия, евразия, владимир путин, в мире
Россия, Евразия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о намерении выстраивать архитектуру безопасности в Евразии
Путин: будем выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии