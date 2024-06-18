https://ria.ru/20240618/bespilotniki-1953663648.html

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 18.06.2024

Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку пресечена,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:06

2024-06-18T14:06

2024-06-18T14:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, попытка Киева устроить террористическую атаку пресечена, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого июня т.г. около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность