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Россия и Белоруссия обсудили координацию стран на азиатском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
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17:33 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/belorussiya-1953757092.html
Россия и Белоруссия обсудили координацию стран на азиатском направлении
Россия и Белоруссия обсудили координацию стран на азиатском направлении - РИА Новости, 18.06.2024
Россия и Белоруссия обсудили координацию стран на азиатском направлении
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили координацию стран на азиатском направлении, а также... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:33
2024-06-18T17:33
россия
белоруссия
азия
андрей руденко
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили координацию стран на азиатском направлении, а также оказание взаимного содействия в наращивании политического и экономического сотрудничества с государствами Азии и их региональными объединениями, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что 18 июня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого. "На встрече были рассмотрены различные аспекты российско-белорусской внешнеполитической координации на азиатском направлении, включая оказание взаимного содействия в наращивании политического и экономического сотрудничества с государствами Азии и их региональными объединениями, во исполнение Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении. Стороны условились поддерживать регулярные рабочие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, в соответствии с планом консультаций МИД России и МИД Белоруссии на 2024 год, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240610/tovarooborot-1952048274.html
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россия, белоруссия, азия, андрей руденко
Россия, Белоруссия, Азия, Андрей Руденко
Россия и Белоруссия обсудили координацию стран на азиатском направлении

Замглавы МИД Руденко и посол Белоруссии Крутой обсудили координацию стран в Азии

© РИА Новости / Михаил Рудаков | Перейти в медиабанкПосольство России в Минске
Посольство России в Минске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Михаил Рудаков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили координацию стран на азиатском направлении, а также оказание взаимного содействия в наращивании политического и экономического сотрудничества с государствами Азии и их региональными объединениями, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 18 июня замминистра иностранных дел России Андрей Руденко принял Чрезвычайного и Полномочного посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого.
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"На встрече были рассмотрены различные аспекты российско-белорусской внешнеполитической координации на азиатском направлении, включая оказание взаимного содействия в наращивании политического и экономического сотрудничества с государствами Азии и их региональными объединениями, во исполнение Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.
Стороны условились поддерживать регулярные рабочие контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес, в соответствии с планом консультаций МИД России и МИД Белоруссии на 2024 год, заключили в ведомстве.
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